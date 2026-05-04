Η TCL μας υποδέχτηκε στο «έξυπνο σπίτι» της στο Παρίσι

Το Παρίσι έγινε το φετινό στούντιο της τεχνολογίας για την TCL, η οποία παρουσίασε στη γαλλική πόλη τη μεγαλύτερη και πιο φιλόδοξη γκάμα τηλεοράσεων που έχει διαθέσει μέχρι σήμερα στην ευρωπαϊκή αγορά. Το ταξίδι μας στο Παρίσι και στο TCL ΝΧΤΗΟΜΕ έδειξε έναν σαφή στόχο: να μετατραπεί η τηλεόραση από μια «απλή συσκευή» στο επίκεντρο μιας ολοκληρωμένης εμπειρίας «έξυπνου» σπιτιού, που συνδυάζει εικόνα υψηλής τεχνολογίας, ήχο και συσκευές/συστήματα αυτοματισμού.



Από το Παρίσι στην Ευρώπη

Η TCL, η οποία κατέχει τη δεύτερη θέση παγκοσμίως σε αιτήσεις ευρεσιτεχνιών Quantum Dot, έχει αναδειχθεί ένας από τους «μεγάλους παίκτες» στον κλάδο των τηλεοράσεων. Στην Ευρώπη, η στρατηγική της έχει συνδυαστεί με σημαντικές επιδόσεις: αύξηση 32% σε αξία πωλήσεων και 36% σε τεμάχια, ενώ η κατηγορία των Mini LED TV σημειώνει ανάπτυξη 176% σε επίπεδο αποστολών στα καταστήματα.



Η γκάμα του 2026

Η TCL αναβαθμίζει σημαντικά για το 2026 την γκάμα της, δίνοντας έμφαση στις τεχνολογίες SQD-Mini LED (Super Quantum Dot) και RGB-Mini LED, όπως βέβαια και στις μεγάλες οθόνες, όπου κατέχει ήδη ηγετική θέση. Η εταιρεία χτίζει μια πυραμίδα που καλύπτει κάθε χρήστη, από αυτόν που θέλει να επενδύσει λίγα χρήματα σε μια νέα τεχνολογία, μέχρι και τον λάτρη της εικόνας που θα επενδύσει αρκετά για ένα μεγάλο πάνελ νέας τεχνολογίας.

Τα βασικότερα μοντέλα που είδαμε ήταν τα εξής.

- X11L : Η ναυαρχίδα της εταιρείας, η οποία χρησιμοποιεί το νέο πάνελ WHVA 2.0 Ultra και τον επεξεργαστή TSR AiPQ, φτάνοντας μια εντυπωσιακή φωτεινότητα έως και 10.000 nits και πάνω από 20.000 ζώνες τοπικού ελέγχου φωτεινότητας (στο μοντέλο των 98 ιντσών). Το πάχος της, μόλις 2 εκατοστών, και ο ήχος από την Bang & Olufsen, την καθιστούν σημείο αναφοράς για την κινηματογραφική εμπειρία σε home cinema.

- RM9L & RM7L (RGB-Mini LED) : Μια νέα κατηγορία για το 2026, η οποία χρησιμοποιεί RGB Mini LEDs για ακόμα μεγαλύτερη χρωματική ακρίβεια. Η RM9L φτάνει τα 9.000 nits, ενώ η RM7L είναι η πιο «προσιτή» εκδοχή της τεχνολογίας με 2.000 nits, και διαθέτει ηχητικό σύστημα Onkyo 2.1 καναλιών.

- C8L : Με τεχνολογία SQD-Mini LED, φωτεινότητα έως 6.000 nits και αναβαθμισμένο chip, προσφέρει τέσσερις θύρες HDMI 2.1 και υποστήριξη Dolby Vision 2 Max, στοχεύοντας στο mainstream κοινό.

- C7L : Μια πιο οικονομική Mini LED επιλογή που διατηρεί τα Super Quantum Dots, με φωτεινότητα έως 3.000 nits και ρυθμό ανανέωσης 144Hz (μπορεί να φθάσει και 288Hz σε Gaming Accelerator mode).

- Nxtvision / Nxtvision Pro : Η απάντηση της TCL στις «Frame» τηλεοράσεις, με ματ οθόνη που μοιάζει με πίνακα ζωγραφικής όταν δεν λειτουργεί.

- P8L & P7L : Οι πιο προσιτές σειρές που συνδυάζουν QD-Mini LED και απλό QLED αντίστοιχα, χρησιμοποιώντας τον προηγούμενο επεξεργαστή AiPQ και ηχοσύστημα Onkyo.



Το περιβάλλον «NXTHOME»

Ο χώρος TCL ΝΧΤΗΟΜΕ στο Παρίσι έχει σχεδιαστεί ως ένα «τεχνολογικό διαμέρισμα» για κάθε λάτρη της τεχνολογίας. Εκεί, η TCL παρουσιάζει την ιδέα του σύγχρονου σπιτιού, όπου η τηλεόραση δεν είναι μόνο η έδρα της ψυχαγωγίας, αλλά το κέντρο ενός δικτύου έξυπνων συσκευών.

Από κλιματιστικά που ενεργοποιούνται με φωνητικές εντολές, μέχρι ψυγεία με έξυπνο έλεγχο θερμοκρασίας, το περιβάλλον προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία σύνδεσης. Η TCL, με την τεχνολογία NXTPAPER στα smartphones και τα tablets, και τα συστήματα NXTHOME, δείχνει πως το μέλλον του σπιτιού δεν είναι απλά ένα ενιαίο σύστημα, αλλά ένα πλέγμα συνδεδεμένων συσκευών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του καθημερινού χρήστη.