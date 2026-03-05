Το ΣτΕ ζητά από την ΕΥΠ τον φάκελο παρακολούθησης του Θανάση Κουκάκη

Το Συμβούλιο της Επικρατείας , εξετάζοντας την απόφαση της ΑΔΑΕ που αρνήθηκε να κοινοποιήσει στο δημοσιογράφο τους λόγους άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών του, έκρινε πως ο φάκελος πρέπει να διαβιβαστεί «κατά τρόπο που η ίδια κρίνει συμβατό με τον απόρρητο χαρακτήρα των στοιχείων, σε περίπτωση δε που προβληθεί ότι ο υπηρεσιακός φάκελος και τα στοιχεία αυτά έχουν καταστραφεί, να γνωστοποιηθεί στο Δικαστήριο βάσει ποιας διάταξης κατεστράφησαν και να χωρήσει ανασύστασή τους και διαβίβασή τους στο Δικαστήριο».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣτΕ

Στις 14.11.2025 συζητήθηκε στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (Πρόεδρος: Μ. Πικραμένος, Εισηγήτρια: Μ. Τριπολιτσιώτη, Σύμβουλος) αίτηση ακυρώσεως του Α.Κ. κατά πράξης του Προέδρου της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.), με την οποία γνωστοποιήθηκε στον αιτούντα ότι το αίτημά του περί παροχής πληροφοριών σχετικά με τους λόγους άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών του και κοινοποίησης του υπηρεσιακού του φακέλου δεν μπορεί να ικανοποιηθεί διότι η Ε.Υ.Π. δεν έθεσε υπόψιν της Α.Δ.Α.Ε. τον σχετικό φάκελο. Η αίτηση ακυρώσεως στρέφεται και κατά της άρνησης της Ε.Υ.Π. να θέσει στη διάθεση της Α.Δ.Α.Ε. τον φάκελο της άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών του αιτούντος.

Η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη στις 2.3.2026 και αποφάσισε να διατάξει την ΕΥΠ να διαβιβάσει στο Δικαστήριο τον υπηρεσιακό φάκελο της άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών του αιτούντος και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο, κατά τρόπο που η ίδια κρίνει συμβατό με τον απόρρητο χαρακτήρα των στοιχείων, σε περίπτωση δε που προβληθεί ότι ο υπηρεσιακός φάκελος και τα στοιχεία αυτά έχουν καταστραφεί, να γνωστοποιηθεί στο Δικαστήριο βάσει ποιας διάταξης κατεστράφησαν και να χωρήσει ανασύστασή τους και διαβίβασή τους στο Δικαστήριο.

Ενόψει των ανωτέρω, η Ολομέλεια αναβάλλει την οριστική κρίση επί της υποθέσεως και διατάσσει την Ε.Υ.Π. να διαβιβάσει τα ως άνω στοιχεία στο Δικαστήριο εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της απόφασης που θα εκδοθεί.