ΣτΕ: Να ξεκινήσει άμεσα το εναλλακτικό μάθημα Θρησκευτικών στα σχολεία

Παράνομη κρίνει το Συμβούλιο της Επικρατείας την παράλειψη της Κυβέρνησης να ορίσει εναλλακτικό μάθημα για τα θρησκευτικά Γυμνασίου και Λυκείου.

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο ήδη έχει λάβει δύο αντίστοιχες αποφάσεις στο πρόσφατο παρελθόν, χωρίς ωστόσο να έχει δοθεί μέχρι στιγμής λύση στο ζήτημα.

Έτσι το ΣτΕ καλεί εκ νέου την Κυβέρνηση να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διδάσκεται εναλλακτικό μάθημα στα θρησκευτικά, για όποιον μαθητή το επιθυμεί.

Η πρώτη απόφαση του ΣτΕ για το θέμα είχε εκδοθεί το 2019 και έδινε περιθώριο στο Υπουργείο Παιδείας να προετοιμαστεί και να οργανώσει το εναλλακτικό μάθημα, μέχρι το 2023-24.

Η δεύτερη απόφαση εκδόθηκε το 2025 και

είχε κάνει δεκτές δύο αιτήσεις ακύρωσης που είχαν υποβάλει γονείς και μαθήτριες για την παράλειψη του υπουργείου Παιδείας να εξασφαλίσει το εναλλακτικό μάθημα αντί για θρησκευτικά.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση του ΣτΕ

Με τις αποφάσεις 2417-8/2025 της επταμελούς συνθέσεως του Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (Πρόεδρος: Δ. Μακρής, Εισηγητής: Ο. Σπαχής, Σύμβουλος), κρίθηκε, σε συνέχεια προηγουμένων ακυρωτικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, ότι είναι παράνομη η παράλειψη της Διοικήσεως να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτη υλοποίηση διδασκαλίας μαθήματος εναλλακτικού προς τα θρησκευτικά σε όσους μαθητές το επιθυμούν.

Περαιτέρω, αναπέμφθηκε η υπόθεση στη Διοίκηση προκειμένου αυτή να συμμορφωθεί και να προβεί από το τρέχον σχολικό έτος (2025 - 2026) και τα εφεξής σχολικά έτη, σε όλες οφειλόμενες νόμιμες ενέργειες και, ειδικότερα, στην έκδοση όλων των αναγκαίων υπουργικών αποφάσεων για την ρύθμιση των σχετικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση της διδασκαλίας του εναλλακτικού μαθήματος προς το μάθημα των θρησκευτικών σε εκπαιδευτικούς κατάλληλου κλάδου και ειδικότητας, την ένταξη του εναλλακτικού μαθήματος στο αναλυτικό-ωρολόγιο πρόγραμμα και την χρήση των πρόσφορων μέσων διδασκαλίας βάσει της τεχνολογίας πληροφορίας και επικοινωνιών (ψηφιακών συστημάτων - τηλεδιδασκαλίας), ώστε να εξασφαλισθεί απολύτως η διδασκαλία του εναλλακτικού μαθήματος σε όλους/όλες τους μαθητές/μαθήτριες Γυμνασίου και Λυκείου της Χώρας που το επιθυμούν.