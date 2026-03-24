Παράταση εγγραφών σε νηπιαγωγεία και δημοτικά έως τις 27 Μαρτίου - Πώς γίνονται οι αιτήσεις

Η προθεσμία για τις εγγραφές μαθητών/τριών στα δημόσια νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2026-2027 παρατείνεται έως και την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026. Οι αρμόδιες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης καλούνται να ενημερώσουν τις σχολικές μονάδες, ενώ οι διευθυντές και οι προϊστάμενοι οφείλουν να μεριμνήσουν για την ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων.

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του gov.gr, με χρήση προσωπικών κωδικών TaxisNet. Σε περιπτώσεις όπου οι αιτήσεις υπερβαίνουν τη δυναμικότητα ενός σχολείου, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναλαμβάνει την κατανομή των μαθητών σε όμορες σχολικές μονάδες. Στη διαδικασία λαμβάνονται υπόψη η απόσταση από την κατοικία, ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και η υποχρεωτική συνύπαρξη αδελφών στο ίδιο σχολείο.

Ενημέρωση γονέων για τα αποτελέσματα

Οι γονείς θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα και τα σχολεία εγγραφής την Τρίτη του Πάσχα, 14 Απριλίου, μέσω της πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων, με χρήση TaxisNet, καθώς και μέσω SMS ή email. Η παράταση δίνει στους γονείς επιπλέον χρόνο για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία, αποφεύγοντας πιθανά προβλήματα ή καθυστερήσεις.