Απόφαση σταθμός από το ΣτΕ: Πρόσβαση στα στοιχεία παιδιού και για τον γονέα χωρίς επιμέλεια

Έχει δικαίωμα πρόσβασης ένας πατέρας που ασκεί γονική μέριμνα στα στοιχεία ειδικής αγωγής που παρακολουθεί το παιδί του, ακόμα και αν δεν έχει την επιμέλεια του παιδιού, όπως έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Όπως έκρινε το ανώτατο δικαστήριο, «η άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης, υπό τα δεδομένα αυτά, συνδέεται με το δικαίωμα του πατέρα να ενημερώνεται για τα ζητήματα που αφορούν το τέκνο, ως έκφανση του δικαιώματος της γονικής μέριμνας».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣτΕ

«Με την απόφαση 312/2026 του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (Πρόεδρος: Η. Μάζος, Εισηγήτρια: Ο. Νικολαράκου, Σύμβουλος), το Δικαστήριο ασχολήθηκε με την περίπτωση υποβολής αιτήσεως εκ μέρους του πατέρα ανηλίκου τέκνου για την πρόσβαση σε στοιχεία σχετικά με ειδική αγωγή που παρακολουθούσε το τέκνο του. Ο πατέρας, κατόπιν διαζυγίου, διατηρούσε τη γονική μέριμνα, όμως η επιμέλεια του προσώπου του τέκνου είχε ανατεθεί αποκλειστικά στη μητέρα (κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τον ν. 4800/2021). Το Δικαστήριο έκρινε, επικυρώνοντας σχετική κρίση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ότι νομίμως άσκησε στην περίπτωση αυτή ο πατέρας, με την υποβολή της αιτήσεως, το δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 του ΓΚΠΔ) για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου του, διότι η άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης, υπό τα δεδομένα αυτά, συνδέεται με το δικαίωμα του πατέρα να ενημερώνεται για τα ζητήματα που αφορούν το τέκνο, ως έκφανση του δικαιώματος της γονικής μέριμνας».