Πρώην αλλά ακόμα φίλοι; Γίνεται, αλλά με προϋποθέσεις

Οι χωρισμοί είναι δύσκολοι αλλά μπορεί ξαφνικά να χάσεις το ενδιαφέρον σου με το άτομο που μοιραζόσουν τα πάντα. Εδώ έρχεται και το μεγάλο δίλλημα που απασχολεί πολλούς ανθρώπους. Άλλοι δεν θέλουν να έχουν καμία επαφή με το άλλοτε έτερον τους ήμισυ ενώ μερικοί αναρωτιούνται πώς η αγάπη που υπήρχε μπορεί να σβήσει τόσο εύκολα αφήνοντας ένα παραθυράκι ανοιχτό για να γεννηθεί μια... δυνατή φιλία.

Ωστόσο, πόσο εύκολη μπορεί να είναι αυτή η μετάβαση και πόσο επώδυνη;

Παρακάτω θα βρείτε τέσσερις βασικές ερωτήσεις που αξίζει να κάνετε στον εαυτό σας πριν αποφασίσετε το μέλλον με τον σύντροφό σας

1. Πόσο σοβαρή ήταν η σχέση;

Αν και στη ζωή μας θα περάσουν πολλοί ερωτικοί σύντροφοι, μερικοί από αυτούς θα έχουν μεγαλύτερη επίδραση και η σχέση που θα αναπτύξουμε μπορεί να είναι τόσο δυνατή που δεν αξίζει να τη σβήσουμε μετά από έναν χωρισμό.

Η σύμβουλος σχέσεων και γνωριμιών Κέιτ Μάνσφιλντ εξηγεί ότι οι περιστασιακές σχέσεις συνήθως περιλαμβάνουν λιγότερα «βαριά» ζητήματα ζωής, κάτι που κάνει τη μετάβαση στη φιλία πιο ομαλή. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτές οι σχέσεις μπορεί να γεννήσουν πιο έντονα συναισθήματα, ακριβώς επειδή είναι «συχνά πολύ πιο έντονες».

«Το πώς τελείωσε η σχέση και ποιος πήρε την απόφαση έχει μεγαλύτερη σημασία από τη διάρκειά της. Ήταν μια αμοιβαία απομάκρυνση ή ένας από τους δύο αποφάσισε να τη λήξει; Αυτό είναι καθοριστικό», σημειώνει.

2. Το έχουμε ξεπεράσει πραγματικά;

Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια είναι το κατά πόσο μπορούμε να διαχωρίσουμε τον ρομαντισμό από το ίδιο το άτομο. Πρέπει να επεξεργαστούμε τον χωρισμό όχι μόνο σε λογικό, αλλά και σε συναισθηματικό επίπεδο.

Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να σκεφτούμε αν μας συνδέουν κοινά στοιχεία πέρα από τη σχέση: γνήσια ενδιαφέροντα που υπήρχαν ανεξάρτητα από τον έρωτα. Αν η σχέση βασιζόταν αποκλειστικά στη σωματική έλξη, η φιλία θα είναι πολύ πιο δύσκολη.

Εξίσου σημαντικό είναι να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας σχετικά με το γιατί θέλουμε να παραμείνετε φίλοι.

Αν ελπίζουμε ακόμη ότι ο τέως σύντροφός μας θα αλλάξει γνώμη ή αν κρατάμε επαφή για να παρακολουθούμε την ερωτική του ζωή, αυτό δεν είναι φιλία. Είναι προσκόλληση μεταμφιεσμένη σε φιλία.

Η φιλία μπορεί να λειτουργήσει μόνο αν και οι δύο έχουν αποδεχτεί πλήρως το τέλος της σχέσης και κανείς δεν έχει κρυφά κίνητρα.

3. Πόσος χρόνος έχει περάσει;

Η άμεση μετάβαση από την ερωτική σχέση στη φιλία είναι συχνά δύσκολη. Είναι σημαντικό να κάνουμε μια μικρή επανεκκίνηση και να δώσουμε χρόνο στον εαυτό μας να σκεφτεί.

Αυτό το διάστημα απόστασης βοηθά στο να καταλαγιάσουν τα έντονα συναισθήματα και να επαναπροσδιοριστούν τα όρια της νέας σχέσης. Χωρίς τον απαραίτητο χρόνο, η «φιλία» κινδυνεύει να λειτουργήσει ως προέκταση του χωρισμού και όχι ως μια πραγματικά νέα αρχή.

Ο χρόνος που μεσολαβεί μετά τον χωρισμό επιτρέπει και στα δύο άτομα να αποστασιοποιηθούν από τους ρόλους που είχαν μέσα στη σχέση. Μέσα από αυτή την απόσταση γίνεται πιο ξεκάθαρο αν η επιθυμία για φιλία είναι ειλικρινής ή αν προκύπτει από φόβο απώλειας και συνήθεια. Μόνο όταν υπάρχει συναισθηματική ηρεμία μπορεί να χτιστεί μια φιλία χωρίς προσδοκίες ή παρεξηγήσεις.

4. Είναι εντάξει ο νέος μας σύντροφος με αυτό;

Αν τελικά ο πρώην μας γίνει φίλος μας έρχεται το δύσκολο κομμάτι της συζήτησης σχετικά με το τι θα συμβεί όταν κάποιος από τους δύο μπει σε νέα σχέση.

Αν ο νέος σύντροφος μας δεν αισθάνεται άνετα με αυτή τη φιλία, οι ανησυχίες του πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη. Δεν πρόκειται πάντα για ανασφάλεια. Κάποιες φορές είναι απολύτως δικαιολογημένη ανησυχία. Ίσως χρειαστεί να επαναπροσδιορίσουμε τη φιλία με τον πρώην μας: λιγότερη συχνή επικοινωνία, περισσότερες ομαδικές συναντήσεις ή μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με το τι κάνουμε μαζί.

Σε κάθε περίπτωση, η προτεραιότητα χρειάζεται να είναι ο σεβασμός προς τη νέα σχέση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι διαγράφουμε το παρελθόν εάν αυτό έχει σημασία στη ζωή μας. Η ειλικρίνεια, τα ξεκάθαρα όρια και η συνέπεια στη συμπεριφορά μπορούν να μειώσουν τις εντάσεις και να καλλιεργήσουν ένα πλέγμα ασφάλειας και για τις δυο πλευρές.

Μια φιλία με πρώην μπορεί να υπάρξει μόνο όταν δεν λειτουργεί ανταγωνιστικά ή υπονομευτικά για το παρόν και φυσικά για το μέλλον.