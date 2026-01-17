Όταν ο χρόνος λείπει από τη σχέση: Οι μικρές επιλογές που κρατούν την αγάπη ζωντανή

Οι ειδικοί στην ψυχική υγεία προτρέπουν πλέον τα ζευγάρια να κάνουν έναν άτυπο «έλεγχο χρόνου»: να δουν πού ακριβώς χάνεται η μέρα και ποιες μικρές αλλαγές μπορούν να τους χαρίσουν έστω λίγα επιπλέον λεπτά ουσιαστικής συνύπαρξης.



Το ότι η αγάπη δεν λειτουργεί στον αυτόματο παραμένει δεδομένο. Ωστόσο, όλο και περισσότερα στοιχεία δείχνουν πως η εξαντλητική καθημερινότητα και η υπερφόρτωση με υποχρεώσεις μπορούν να διαβρώσουν τη σχέση αθόρυβα αλλά σταθερά.



Έρευνες στις Ηνωμένες Πολιτείες καταγράφουν ότι ζευγάρια που επενδύουν σε απλές υπηρεσίες εξοικονόμησης χρόνου, όπως το να παραγγείλουν φαγητό αντί να μαγειρέψουν ή να αναθέσουν τη βόλτα του σκύλο, δηλώνουν πιο ικανοποιημένα από τη σχέση τους, ιδίως σε περιόδους έντονου στρες. Με άλλα λόγια, λίγος χρόνος που κερδίζεται μπορεί να αξίζει περισσότερο από όσο φαίνεται.

Διαβάστε περισσότερα για τις μικρές πράξεις που ενισχύουν την αγάπη.