Τέλος στο σεξ ως «συζυγικό καθήκον» με τη βούλα της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης

Η σεξουαλική σχέση ανάμεσα σε ένα παντρεμένο ζευγάρι δεν αποτελεί πλέον «συζυγικό καθήκον» σύμφωνα με απόφαση που έλαβε το βράδυ της Τρίτης 27 Ιανουαρίου η γαλλική Εθνοσυνέλευση.

Η απόφαση ήρθε στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του γαλλικού αστικού κώδικα και ειδικότερα του άρθρου 215 το οποίο ορίζει ότι «οι σύζυγοι αναλαμβάνουν την αμοιβαία υποχρέωση μίας κοινής ζωής».

Πλέον, και με τη «βούλα», αυτό σημαίνει ότι στο πλαίσιο του γάμου η συναίνεση σε σεξουαλική πράξη δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση.

Διευκρινίζεται επίσης ότι η άρνηση της σεξουαλικής σχέσης από έναν ή μια σύζυγο δεν είναι επαρκής λόγος έκδοσης μη συναινετικού διαζυγίου.

Η Γαλλία καταδικάστηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Σημειώνεται δε ότι, σύμφωνα με το france24.com, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποφάνθηκε την Πέμπτη ότι τα γαλλικά δικαστήρια παραβίασαν τα δικαιώματα μιας γυναίκας επικαλούμενη την άρνησή της να έχει σεξουαλικές επαφές ως λόγο διαζυγίου.

Η ιστορική αυτή υπόθεση καταδίκασε τις ξεπερασμένες έννοιες των συζυγικών καθηκόντων, πυροδοτώντας συζητήσεις σχετικά με τη συναίνεση στη Γαλλία.

Η 69χρονη Γαλλίδα, η οποία κατονομάστηκε ως HW, υποχρεώθηκε να λάβει διαζύγιο μετά από την αίτηση του συζύγου της ο οποίος επικαλούνταν ότι η τέως σύζυγός αρνούνταν να κάνει σεξ ως συζυγική παράβαση.

Το δικαστήριο με έδρα το Στρασβούργο έκρινε ότι η Γαλλία είχε παραβιάσει το δικαίωμα της 69χρονης στον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής βάσει του Άρθρου 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Καταδίκασε την έννοια των συζυγικών καθηκόντων που βασίζονται στην υποχρέωση, τονίζοντας ότι τέτοιες ερμηνείες υπονομεύουν τη σωματική αυτονομία.

«Αυτή η νίκη είναι για όλες τις γυναίκες που, όπως εγώ, έχουν αντιμετωπίσει άδικες δικαστικές αποφάσεις που υπονομεύουν τη σωματική τους ακεραιότητα και το δικαίωμά τους στην ιδιωτικότητα», δήλωσε η HW σε ανακοίνωσή της μετά την απόφαση.

«Μια απαρχαιωμένη άποψη για τα δικαιώματα των γυναικών»

Οι φεμινιστικές οργανώσεις έχουν επικρίνει εδώ και καιρό τον Γαλλικό Αστικό Κώδικα για την ασαφή διατύπωσή του, την οποία ορισμένα δικαστήρια ερμηνεύουν ως επιβολή «συζυγικού καθήκοντος».

Το άρθρο 215 ορίζει ότι «οι σύζυγοι είναι αμοιβαία υποχρεωμένοι σε μια κοινή ζωή», αλλά δεν κάνει καμία ρητή αναφορά στις σεξουαλικές σχέσεις.

«Ορισμένοι νομικοί ορισμοί παραμένουν ασαφείς, αλλά η κοινή ζωή δεν συνεπάγεται σεξουαλικές υποχρεώσεις», δήλωσε η Ναταλί Τομαζίνι, δικηγόρος που ειδικεύεται στα δικαιώματα των γυναικών. «Οι γαλλικές αποφάσεις αντικατοπτρίζουν μια εντελώς απαρχαιωμένη άποψη για τα δικαιώματα των γυναικών».