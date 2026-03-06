ΣτΕ: Απορρίφθηκαν οι προσφυγές 9 ιδιωτικών πανεπιστημίων για παράβολο και εγγυητική

Συνταγματική είναι η επιβολή παράβολου και η υποχρέωση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής για την εγκατάσταση παραρτήματος αλλοδαπού ιδιωτικού Πανεπιστημίου, έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Απέρριψε έτσι τις αιτήσεις εννέα ιδιωτικών Πανεπιστημίων και της Ένωσης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων.

Η εγγυητική επιστολή ανέρχεται στα 2.000.000 ευρώ για κάθε αίτηση, προσαυξανόμενη κατά 500.000 ευρώ για κάθε επιπλέον Σχολή πέραν των τριών. Επίσης, το παράβολο, ανά αίτηση, ανέρχεται στις 600.000 ευρώ και για κάθε επιπλέον Σχολή, πλέον των τριών, το παράβολο προσαυξάνεται κατά 200.000 ευρώ.

Από το όλο νομοθετικό πλαίσιο για τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια, σύμφωνα με το ΣτΕ, «προκύπτει και η ιδιαίτερη φυσιογνωμία του νεότευκτου θεσμού, ο οποίος χαρακτηρίζεται από τον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα των παρόχων υπηρεσιών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τη δραστηριοποίηση ικανού μεγέθους εκπαιδευτικών φορέων, τον κοινωνικό προσανατολισμό του, τις αυστηρές προϋποθέσεις αδειοδότησης και, εν συνεχεία, τον διαρκή και απαιτητικό έλεγχο της λειτουργίας του, υπό την εγγύηση ανεξάρτητης αρχής, κατά τρόπο ανάλογο με εκείνον των δημοσίων Πανεπιστημίων, θέτοντας υψηλές απαιτήσεις ακαδημαϊκής και οικονομικής βιωσιμότητας, με στόχο τη λειτουργία του κατά τρόπο εφάμιλλο της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης».

«Οι επί μέρους όροι και προϋποθέσεις, που έχουν τεθεί από το νομοθέτη για την ίδρυση και λειτουργία των παραρτημάτων, υπηρετούν πράγματι σκοπούς γενικού συμφέροντος, και, ιδίως, την επιλογή του νομοθέτη για την παροχή ιδιωτικής ανώτατης εκπαίδευσης υψηλών προδιαγραφών, και συνάδουν με την αρχή της αναλογικότητας, με αποτέλεσμα να συνιστούν θεμιτούς περιορισμούς της ελευθερίας εγκατάστασης σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα κατά το άρθρο 49 ΣΛΕΕ, την οδηγία 2006/123/ΕΚ και το Χάρτη».