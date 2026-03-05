Το αμερικανικό πανεπιστήμιο των ελίτ που θέλει να ιδρύσει παράρτημα στην Ελλάδα

Η ίδρυση και λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα εισέρχεται σε νέα φάση, με κορυφαία αμερικανικά και ευρωπαϊκά ιδρύματα να καταθέτουν επίσημα αιτήσεις για τη λειτουργία παραρτημάτων στη χώρα μας. Η έλευση ονομάτων όπως το Georgetown University υπογραμμίζει τη διάθεση για να μετατραπεί η Ελλάδα σε εκπαιδευτικό κόμβο.

Το Georgetown University, το Iowa State University, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Roger Williams University κατέθεσαν ήδη αιτήσεις για το άνοιγμα παραρτημάτων στην Ελλάδα από το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας επιβεβαιώνει ότι η μεταρρύθμιση για να «ανοίξει» η αγορά των μη κρατικών πανεπιστημίων αποκτά πλέον ουσιαστικό αποτύπωμα, προσελκύοντας ιδρύματα με «βαρύ όνομα». Ξεχωριστή σημασία έχει η αίτηση του Georgetown, ενός εκ των κορυφαίων πανεπιστημίων των ΗΠΑ, τρεις σχολές του οποίου βρίσκονται στις πρώτες 20 θέσεις των διεθνών κατατάξεων. Το ίδρυμα σχεδιάζει να προσφέρει δύο μεταπτυχιακά προγράμματα στη χώρα μας.

Unsplash

Παράλληλα, υποβλήθηκε αίτηση από το University of Sunderland για λειτουργία παραρτήματος το 2027-2028, ενώ πέντε πανεπιστήμια που είχαν αιτηθεί προηγουμένως χωρίς να εγκριθούν επανέρχονται. Πρόκειται για το University of Essex, το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης (Paris Nord), το London Metropolitan University, το University of Derby και το University of West London. Αυτή η νέα κατάθεση αιτήσεων έρχεται λίγους μόλις μήνες αφότου τέθηκε σε λειτουργία η πρώτη γενιά μη κρατικών πανεπιστημίων.

Η αρχή από τον περασμένο Σεπτέμβριο

Τον Σεπτέμβριο του 2025, τέσσερα ιδιωτικά πανεπιστήμια άνοιξαν τις πύλες τους δίπλα στα 24 δημόσια πανεπιστημιακά ιδρύματα, τερματίζοντας μια ιστορική διαμάχη δεκαετιών που δίχασε την πολιτική και ακαδημαϊκή ζωή της χώρας.

Οι εγκαταστάσεις του Ανατόλια/Anatolia College

Αξίζει να σημειωθεί ότι το υπουργείο Παιδείας τονίζει ρητά πως η κατάθεση αίτησης δεν ισοδυναμεί αυτόματα με αδειοδότηση. Οι φάκελοι θα διαβιβαστούν στην ΕΘΑΑΕ για την αξιολόγηση των ακαδημαϊκών προϋποθέσεων και στον ΕΟΠΠΕΠ για τον έλεγχο των κτιριολογικών υποδομών. Η διαδικασία παραμένει αυστηρή, βασιζόμενη σε προδιαγραφές διασφάλισης ποιότητας, επάρκειας στελέχωσης και καταλληλότητας της οργανωτικής διάρθρωσης. Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, χαιρέτισε τις εξελίξεις επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα εξελίσσεται σε κόμβο γνώσης και καινοτομίας, επιδιώκοντας πλέον στρατηγικές συμμαχίες με ιδρύματα της άλλης πλευράς του Ατλαντικού.

Υπάρχει «χώρος» και για τα μη κρατικά

Με το Georgetown να «χτυπάει την πόρτα» της ελληνικής αγοράς, η ανώτατη εκπαίδευση αποκτά διαφορετικές διαστάσεις. Μελέτη της Deloitte είχε προβλέψει ότι σε βάθος πενταετίας θα μπορούσαν να λειτουργούν έως και 18 μη κρατικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα, φιλοξενώντας σχεδόν 59.000 φοιτητές. Ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την έκδοση των νέων αδειών εξαρτάται πλέον από την ταχύτητα επεξεργασίας των φακέλων και τη συμμόρφωση των αιτούντων με τις απαιτήσεις του νόμου, με το «μπαλάκι» της ευθύνης να περνά πλέον στα χέρια των αξιολογητών.

Georgetown: Το «φυτώριο» της παγκόσμιας ελίτ

Το πανεπιστήμιο Georgetown ξεχωρίζει από την λίστα των ιδρυμάτων που υπέβαλλαν αιτήσεις αδειοδότησης. Ιδρυμένο το 1789, το Georgetown University αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους πυλώνες της παγκόσμιας διπλωματίας. Με έδρα την Ουάσιγκτον, σε απόσταση αναπνοής από τον Λευκό Οίκο, θεωρείται η κορυφαία «δεξαμενή σκέψης» για τις Διεθνείς Σχέσεις, με τη Σχολή Walsh (SFS) να κατατάσσεται σταθερά στην κορυφή παγκοσμίως. Από τα έδρανά του έχουν αποφοιτήσει ηγέτες όπως ο Μπιλ Κλίντον και δεκάδες αρχηγοί κρατών, ενώ το ακαδημαϊκό του εκτόπισμα προσδίδει στην Ελλάδα ένα αδιαμφισβήτητο κύρος, μετατρέποντάς την σε παγκόσμιο σημείο αναφοράς.