Μητσοτάκης στα εγκαίνια του Πανεπιστημίου Λευκωσίας: «Αναθεωρητέο το άρθρο 16»

Για φιλόδοξο όραμα μίλησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγκαίνια του παραρτήματος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα, του πρώτου ξένου πανεπιστημίου που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ισότιμο με τα ελληνικά δημόσια ΑΕΙ.



«Είναι πραγματικά πολύ μεγάλη η χαρά μου και η συγκίνηση που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας», είπε ο πρωθυπουργός, περιγράφοντας το όραμα που είχε η κυβέρνηση όταν έκανε το νομοθετικό βήμα: σύγχρονα ιδρύματα υψηλών ακαδημαϊκών προδιαγραφών, συνδεδεμένα με την αγορά εργασίας και στραμμένα στις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης.

«Από τα Βαλκάνια ως την Αφρική»



Ο κ. Μητσοτάκης δεν κρύφτηκε πίσω από μετριοπαθείς στόχους. Μίλησε ανοιχτά για μετατροπή της Ελλάδας σε παγκόσμιο εκπαιδευτικό κέντρο, με ξένους φοιτητές από τα Βαλκάνια, την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή — και στο μέλλον από την Ινδία, τις ΗΠΑ, την Άπω Ανατολή και την Αφρική.

«Στελέχη τα οποία υπό προϋποθέσεις θα μπορούσαν να εκπαιδευτούν εδώ και γιατί όχι στη συνέχεια να εργαστούν και στην πατρίδα μας», πρόσθεσε, συνδέοντας την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση με την ενίσχυση της εθνικής οικονομίας.

«Βέλη» στην αντιπολίτευση



Ο πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να στείλει μήνυμα στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την ότι «συνεχίζει μια ρητορική της δεκαετίας του 1980» αντί να στρέψει το βλέμμα στην Ελλάδα του 2030. «Η πρόοδος δεν έρχεται με την καθήλωση στο χθες, αλλά με γνώση, σχέδιο και με γρήγορο βηματισμό στον δρόμο του αύριο», τόνισε χαρακτηριστικά.

Αναθεώρηση του άρθρου 16: «Ήρθε η ώρα»



Το πιο σημαντικό μήνυμα ήρθε στο τέλος. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο της επερχόμενης συνταγματικής αναθεώρησης που θα ξεκινήσει τους επόμενους μήνες, η κυβέρνηση θα κρίνει αναθεωρητέο το άρθρο 16, τον συνταγματικό περιορισμό που για δεκαετίες απαγόρευε την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα.



«Η Ελλάδα αποτελεί μια ευρωπαϊκή εξαίρεση ως προς τους αυστηρούς συνταγματικούς περιορισμούς. Έχει έρθει πια η ώρα να κάνουμε πράξη αυτό που συζητιέται εδώ και πολλές δεκαετίες», κατέληξε ο πρωθυπουργός.