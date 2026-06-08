Το τελευταίο (;) briefing του Παύλου Μαρινάκη

«Μέχρι την Πέμπτη οι αλλαγές στην κυβέρνηση».

Το είπε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Παύλος Μαρινάκης με την υποσημείωση πως την Πέμπτη δεν θα γίνει briefing γιατί υπάρχει νομοσχέδιο στη Βουλή.

Οπότε μπορεί το σημερινό να είναι το τελευταίο briefing για τον κ. Μαρινάκη ο οποίος από τον Ιούνιο του 2023 υπηρετεί χωρίς «φάλτσα» σε αυτό απαιτητικό πόστο.

«Ελπίζω να μη βιάζεστε να με ξεφορτωθείτε» είπε ο κ. Μαρινάκης απευθυνόμενος προς τους δημοσιογράφους αλλά για τα υπόλοιπα παρέπεμψε στις αποφάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Συνοψίζοντας: Δυο αλλαγές στην κυβέρνηση για τις θέσεις του κ. Κυρανάκη και του εκλιπόντος Νίκου Ταγαρά αλλά αβέβαιη, η μετακίνηση του Παύλου Μαρινάκη εάν δε βρεθεί κατάλληλο πρόσωπο για να τον αντικαταστήσει.