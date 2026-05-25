«Πολλή εικόνα και επικοινωνία αλλά δε βλέπω ουσία, πρόσωπα, προγραμματικό λόγο και αυτοκριτική».

Ο Παύλος Μαρινάκης σχολίασε κατ' αυτόν τον τρόπο την αυριανή εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα αλλά δεν έμεινε μόνο στις αμιγώς πολιτικές διαπιστώσεις:

«Το θέμα δεν είναι να αλλάξει κάποιος από Ατλέτικο Μαδρίτης σε Μπαρτσελόνα ή να αλλάξει μια φανέλα, ο κόσμος θέλει να ακούσει κοστολογημένες πολιτικές και σίγουρα όταν μιλάμε για έναν πρώην πρωθυπουργό και κατά την ετυμηγορία των πολιτών κάθε άλλο παρά πετυχημένος πρωθυπουργός ή αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ήταν. Θα δούμε τι έχει να μας πει αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει κάτι ενδιαφέρον».