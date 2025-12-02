Το «θερμό» τετ-α-τετ Μητσοτάκη-Ελπιδοφόρου και ο «αγνός» καφές στο Μαξίμου

Μια συνάντηση κορυφής που έσβησε οριστικά τις σκιές του παρελθόντος έλαβε χώρα στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο.

Η συνάντηση, η οποία διήρκεσε περίπου μισή ώρα, διεξήχθη σε εξαιρετικά θερμό κλίμα, επιβεβαιώνοντας πως οι δυσκολίες και οι τυχόν παρεξηγήσεις της προηγούμενης περιόδου έχουν πλέον ξεπεραστεί.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, μπήκε και βγήκε από την κεντρική είσοδο του Μαξίμου,, ενώ στη συνάντηση συμμετείχαν, από πλευράς Πρωθυπουργού, ο Πρέσβης Νικόλαος Νικολαΐδης και από πλευράς Αρχιεπισκόπου, ο Αρχιμανδρίτης Βασίλειος Δρόσος. Το τετ-α-τετ κρίνεται ως κρίσιμο για τη στήριξη του έργου της Αρχιεπισκοπής και την ενίσχυση του ρόλου της ομογένειας.

Ο κ. Ελπιδοφόρος αναμένεται να συναντήσει μεταξύ άλλων την Αμερικανίδα πρέσβη στην Αθήνα, Κίμπεριλ Γκιλφόιλ, ενώ την Παρασκευή θα αναγορευθεί σε επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.