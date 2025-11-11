Το Βατικανό αποκαλύπτει τις αγαπημένες ταινίες του Πάπα Λέοντα

Το Βατικανό αποκάλυψε τα ονόματα των αγαπημένων ταινιών του Πάπα Λέοντα XIV, μεταξύ των οποίων «Η μελωδία της ευτυχίας» και «Μια υπέροχη ζωή», ανακοινώνοντας την επικείμενη συνάντηση του Ποντίφικα με τον κόσμο του κινηματογράφου, το Σάββατο 15 Νοεμβρίου.



Συνολικά, όπως διαβάζουμε στο Catholic News Agency, το Βατικανό ανακοίνωσε τέσσερις τίτλους των «πιο σημαντικών ταινιών» για τον Λέοντα XIV:

«Μια υπέροχη ζωή» (1946) του Φρανκ Κάπρα

Στην κλασική χριστουγεννιάτικη ταινία πρωταγωνιστεί ο Τζέιμς Στιούαρτ ως Τζορτζ Μπέιλι, ένας άνδρας που έχει θυσιάσει τα όνειρά του λόγω του αισθήματος ευθύνης και γενναιοδωρίας που τον διακατέχει, αλλά νιώθοντας αποτυχημένος, σκέφτεται να αυτοκτονήσει την παραμονή των Χριστουγέννων. Αυτό προκαλεί την παρέμβαση του φύλακα αγγέλου του (Χένρι Τράβερς), ο οποίος του δείχνει όλα τα καλά που έχει κάνει για πολλούς ανθρώπους.



«Η μελωδία της ευτυχίας» (1965) του Ρόμπερτ Γουάιζ

Η ταινία αφηγείται την ιστορία μιας υποψήφιας μοναχής (Τζούλι Άντριους) σε ένα μοναστήρι στην Αυστρία το 1938. Αφού διακρίνει το κάλεσμα του Θεού, πηγαίνει στο σπίτι του Κάπτεν Φον Τραπ (Κρίστοφερ Πλάμερ), ενός χήρου συνταξιούχου αξιωματικού του ναυτικού, για να γίνει η γκουβερνάντα των επτά παιδιών του. Αφού φέρνει αγάπη και μουσική στην οικογένεια, τελικά παντρεύεται τον καπετάνιο. Καθώς ο Φον Τραπ αρνείται να δεχτεί μια θέση στο ναυτικό την εποχή της ναζιστικής Γερμανίας, η οικογένεια αναγκάζεται να εγκαταλείψει την Αυστρία σε μια δραματική απόδραση.

«Συνηθισμένοι άνθρωποι» (1980) του Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Η ταινία αφηγείται την ιστορία της κατάρρευσης μιας πλούσιας οικογένειας από το Ιλινόις μετά τον θάνατο του ενός γιου σε ατύχημα και την απόπειρα αυτοκτονίας του άλλου. Πρωταγωνιστούν οι Ντόναλντ Σάντερλαντ, η Μαίρη Τάιλερ Μουρ, η Τζουντ Χιρς και ο Τίμοθι Χάτον.

«Η ζωή είναι ωραία» (1997) του Ρομπέρτο Μπενίνι

Σε αυτή την ταινία, ο Μπενίνι - ο πατέρας του οποίου πέρασε δύο χρόνια σε στρατόπεδο αιχμαλώτων πολέμου - υποδύεται τον Γκουίντο Ορεφίτσε, έναν Ιταλό Εβραίο ιδιοκτήτη βιβλιοπωλείου που χρησιμοποιεί τη φαντασία του για να προστατεύσει τον μικρό γιο του από τον τρόμο ενός ναζιστικού στρατοπέδου συγκέντρωσης κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.



Συνάντηση με τους ανθρώπους του κινηματογράφου στις 15 Νοεμβρίου

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 15 Νοεμβρίου, στις 11 π.μ. τοπική ώρα, στο Αποστολικό Παλάτι της Πόλης του Βατικανού, σύμφωνα με δήλωση του Δικαστηρίου για τον Πολιτισμό και την Εκπαίδευση, σε συνεργασία με τα Μουσεία του Βατικανού.



Η εκδήλωση ακολουθεί προηγούμενες συναντήσεις με τον κόσμο των εικαστικών τεχνών (Ιούνιος 2023), της κωμωδίας (Ιούνιος 2024) και το Ιωβηλαίο των Καλλιτεχνών και του Κόσμου του Πολιτισμού τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους.



Η δήλωση του Βατικανού υπογραμμίζει ότι ο Πάπας Λέων XIV «έχει εκφράσει την επιθυμία του να εμβαθύνει τον διάλογο με τον κόσμο του κινηματογράφου και ιδίως με ηθοποιούς και σκηνοθέτες, διερευνώντας τις δυνατότητες που προσφέρει η καλλιτεχνική δημιουργικότητα στην αποστολή της Εκκλησίας και στην προώθηση των ανθρώπινων αξιών».

Μεταξύ αυτών που έχουν ήδη επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους είναι οι Ιταλίδες ηθοποιοί Μόνικα Μπελούτσι, γνωστή για τον ρόλο της ως Μαρία Μαγδαληνή στην ταινία του Μελ Γκίμπσον «Το Πάθος του Χριστού» και Μαρία Γκρατσία Κουκινότα («Il Postino» και «The World Is Not Enough»).

Μαζί με τον Ποντίφικα θα είναι, μεταξύ άλλων, η Αμερικανίδα ηθοποιός Κέιτ Μπλάνσετ, ο Αφροαμερικανός σκηνοθέτης Σπάικ Λι, ο σκηνοθέτης Γκας Βαν Σαντ, ο Αυστραλός σκηνοθέτης Τζορτζ Μίλερ και ο Ιταλός Τζουζέπε Τορνατόρε.

