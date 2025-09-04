Το «βραχυκύκλωμα» με το καλώδιο στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της Κοπεγχάγης

Στην Δανία στρέφεται το ενδιαφέρον της ενεργειακής κοινότητας καθώς σήμερα και αύριο η Κοπεγχάγη γίνεται το κέντρο της ευρωπαϊκής ενεργειακής σκακιέρας. Το Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας δεν είναι μια τυπική συνάντηση. Είναι μια κρίσιμη στιγμή για το μέλλον της κοινής μας ενεργειακής πολιτικής.

Η παρουσία του υφυπουργού Ενέργειας Νίκου Τσάφου για την Ελλάδα φέρνει στο τραπέζι ζητήματα όπως η task force και το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου. Και μάλιστα σε μια συγκυρία που η Αθήνα και η Λευκωσία φαίνεται πως βρίσκονται σε διαφορετική σελίδα ως προς τις προτεραιότητες και τη στρατηγική τους και με την εμπλοκή της ευρωπαϊκής εισαγγελίας να περιπλέκει ακόμα περισσότερο τα πράγματα στο μεγάλο αυτό πρότζεκτ.



Δεν είναι τυχαίο ότι όλα αυτά συζητούνται στη Δανία. Μια χώρα που δεν μιλά απλώς για πράσινη μετάβαση, αλλά την εφαρμόζει εδώ και δεκαετίες. Από τα υπεράκτια αιολικά μέχρι το μεγαλεπήβολο σχέδιο των «ενεργειακών νησιών», η Κοπεγχάγη δείχνει ότι μπορείς να είσαι ταυτόχρονα φιλόδοξος, ρεαλιστής και πρωτοπόρος. Όταν λοιπόν η δανική προεδρία μιλά για μηδενικές εκπομπές έως το 2050, η φωνή της έχει βαρύτητα. Έχει αποδείξεις, όχι μόνο εξαγγελίες.



Για την Ευρώπη, όμως, το στοίχημα είναι πιο περίπλοκο. Δεν αρκεί να μιλάμε για κλιματική ουδετερότητα, πρέπει να διασφαλίσουμε και την ενεργειακή μας ασφάλεια. Οι γεωπολιτικές αναταράξεις και η σκιά της ρωσικής εξάρτησης το αποδεικνύουν καθημερινά. Χρειάζεται κοινή στρατηγική, όχι αποσπασματικές πολιτικές που εξυπηρετούν εθνικά μικροσυμφέροντα.



Η Δανία, με την αξιοπιστία και την εμπειρία της, θέτει τους δύο πυλώνες: ασφάλεια και βιωσιμότητα. Το ερώτημα είναι αν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι –ανάμεσά τους και η Ελλάδα– είναι έτοιμοι να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο με την ίδια αποφασιστικότητα. Γιατί η πράσινη μετάβαση δεν είναι πια επιλογή. Είναι μονόδρομος.