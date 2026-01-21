Το Zeekr X στο Mediterranean Cosmos

Η Zeekr δίνει δυναμικό «παρών» στη Θεσσαλονίκη, φέρνοντας στο Mediterranean Cosmos το Zeekr X, το ηλεκτρικό compact crossover που επαναπροσδιορίζει την καθημερινή μετακίνηση μέσα από premium σχεδιασμό, προηγμένη τεχνολογία και υψηλές επιδόσεις.

Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του εμπορικού κέντρου, το κοινό έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει από κοντά το Zeekr X, αλλά και να πραγματοποιήσει test drive τόσο με το Zeekr X όσο και με το δημοφιλές Zeekr 7X, βιώνοντας στην πράξη τη φιλοσοφία της Zeekr γύρω από την ηλεκτροκίνηση χωρίς συμβιβασμούς.

Το Zeekr X ξεχωρίζει για τον τολμηρό, σύγχρονο σχεδιασμό του και το έντονο ευρωπαϊκό του DNA, καθώς έχει σχεδιαστεί και εξελιχθεί στα κέντρα έρευνας και ανάπτυξης της Zeekr στη Σουηδία. Εκεί, η σκανδιναβική αισθητική συναντά τη λειτουργικότητα και την τεχνολογική καινοτομία, δημιουργώντας ένα όχημα που ανταποκρίνεται απόλυτα στις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού κοινού.

Το εσωτερικό του μοντέλου αποτυπώνει την ίδια φιλοσοφία, με υψηλής ποιότητας υλικά, μινιμαλιστική σχεδίαση και ψηφιακές τεχνολογίες αιχμής. Η ισχυρή ηλεκτρική του απόδοση, η άμεση επιτάχυνση και τα εξελιγμένα συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού το καθιστούν ιδανικό τόσο για την πόλη όσο και για αποδράσεις εκτός αυτής.

Το Zeekr X διατίθεται με το ειδικό πρόγραμμα “Zeekr Xtreme Value 50”, με τιμή από €32.990 (συμπεριλαμβανομένου του οφέλους του προγράμματος ΚΗ3) ή με προνομιακή χρηματοδότηση με 0% επιτόκιο και €288 τον μήνα, προσφέροντας ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πακέτο στην κατηγορία των premium ηλεκτρικών οχημάτων.

Η παρουσία του Zeekr X στο Mediterranean Cosmos αποτελεί ακόμα ένα βήμα της Zeekr για τη σύσταση μιας νέας σχέσης με το κοινό της Βόρειας Ελλάδας, βασισμένης στην καινοτομία, την αισθητική και τη βιώσιμη κινητικότητα. Το Zeekr X σας περιμένει στο Mediterranean Cosmos για μια ολοκληρωμένη εμπειρία γνωριμίας και οδήγησης.

