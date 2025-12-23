Το Zeekr 7X στο επίκεντρο της βραδιάς του θεσμού Manager of the Year 2025

Η Zeekr, η premium μάρκα ηλεκτρικής κινητικότητας του Ομίλου Geely, συμμετείχε ως χορηγός στην εκδήλωση Manager of the Year 2025, στηρίζοντας έναν θεσμό που αναδεικνύει το όραμα, τη στρατηγική σκέψη και την ηγετική πορεία των ανθρώπων που ξεχωρίζουν στον επιχειρηματικό κόσμο. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Γενικός Διευθυντής της Zeekr στην Ελλάδα, κ. Θανάσης Κονιστής, απένειμε το βραβείο Commercial & Sales Manager of the Year 2025, τιμώντας στελέχη που ξεχωρίζουν για την αφοσίωση, την αποτελεσματικότητα και την ικανότητά τους να οδηγούν την εμπορική ανάπτυξη με συνέπεια και όραμα.

Φωτογραφίες: Photo Credits : ©Βασίλης Ρεμπάμπης/PHOTOPRESS Θ&Α Αναγνωστόπουλοι

Ο θεσμός Manager of the Year αποτελεί κάτι περισσότερο από μια τιμητική διάκριση. Είναι μια ουσιαστική αναγνώριση της αξιοκρατίας, της στρατηγικής σκέψης και της ικανότητας να οδηγείς ανθρώπους και οργανισμούς μπροστά. Αξίες που καθοδηγούν και τη Zeekr, η οποία επενδύει διαρκώς στην τόλμη, την πρόοδο, την καινοτομία και τη συνεχή αναζήτηση για κάτι καλύτερο.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η Zeekr ανέδειξε το Zeekr 7X παρουσιάζοντάς το στο εκλεκτό κοινό του θεσμού. Το νέο ηλεκτρικό SUV της μάρκας αποτελεί το απόγειο της τεχνολογικής εξέλιξης στην κατηγορία του, συνδυάζοντας κορυφαία οδηγική εμπειρία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας, άνεση και υψηλές επιδόσεις, σε ένα σύγχρονο και δυναμικό design.

Φωτογραφίες: Photo Credits : ©Βασίλης Ρεμπάμπης/PHOTOPRESS Θ&Α Αναγνωστόπουλοι

Το Zeekr 7X εκφράζει το όραμα της μάρκας για την κινητικότητα του αύριο: μια εμπειρία που ενώνει τη δεξιοτεχνία, την ευφυΐα και τη βιωσιμότητα, μετατρέποντας κάθε διαδρομή σε ταξίδι ποιότητας και εξέλιξης. Η παρουσία του στην εκδήλωση λειτούργησε ως φυσική προέκταση του πνεύματος των βραβευθέντων ηγετών, ανθρώπων που τολμούν, επιμένουν και αναζητούν διαρκώς περισσότερα. Η Zeekr συνεχίζει να στηρίζει θεσμούς που εμπνέουν, αναγνωρίζουν την αριστεία και διαμορφώνουν το μέλλον. Η συμμετοχή της στο Manager of the Year 2025 επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να συνδέει την καινοτόμο ηλεκτρική κινητικότητα με τη σύγχρονη ηγεσία και τη διαρκή πρόοδο.