Το νέο Zeekr 7X στο Mediterranean Cosmos

Η Zeekr παρουσιάζει στο κοινό της Θεσσαλονίκης και της Βορείου Ελλάδας το ολοκαίνουργιο Zeekr 7X, το νέο ηλεκτρικό SUV, το οποίο φιλοξενείται στο εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos. Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να το δουν από κοντά, να ανακαλύψουν τις δυνατότητές του και να πραγματοποιήσουν test drive, τόσο για το νέο Zeekr 7X όσο και για το δημοφιλές Zeekr X.

Το Zeekr 7X ξεχωρίζει για τον σύγχρονο, αεροδυναμικό σχεδιασμό του, το ευρύχωρο premium εσωτερικό του, και τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, που δημιουργούν μια εξαιρετικά ασφαλή και άνετη οδηγική εμπειρία. Με ισχύ έως 646 ίππους, αυτονομία 615 χιλιομέτρων, μπαταρία χωρητικότητας 100KW και προηγμένη πλατφόρμα ηλεκτροκίνησης 800V για φόρτιση 10%-80% σε μόλις 13 λεπτά, το Zeekr 7X αποτελεί ένα από τα πιο προηγμένα και ολοκληρωμένα SUV της κατηγορίας του.

Παράλληλα, οι επισκέπτες μπορούν να οδηγήσουν και το Zeekr X, το compact ηλεκτρικό crossover που έχει κερδίσει τις εντυπώσεις για την ευελιξία, την τεχνολογική του ταυτότητα και την premium προσέγγισή του στην καθημερινή μετακίνηση. Την περίοδο παρουσίας του Zeekr X στο Mediterranean Cosmos, το μοντέλο θα διατίθεται με το ειδικό πρόγραμμα “Zeekr Χtreme Value 50” με τιμή από €32.990 (συμπεριλαμβανομένου του οφέλους του προγράμματος ΚΗ3) ή με προνομιακό επιτόκιο 0% και €288 τον μήνα.

Η παρουσία της Zeekr στο Mediterranean Cosmos φέρνει στη Βόρεια Ελλάδα τη φιλοσοφία της μάρκας για καινοτομία, υψηλή ποιότητα και ηλεκτρική οδήγηση χωρίς συμβιβασμούς.

Τα Zeekr 7X και Zeekr X σας περιμένουν στο Mediterranean Cosmos για μια μοναδική εμπειρία γνωριμίας και test drive.