Zeekr: Ευρωπαϊκό DNA, παγκόσμια δύναμη - Τρία μοντέλα, ένα μέλλον

Η Zeekr, η παγκόσμια premium-tech μάρκα ηλεκτρικών μοντέλων του ομίλου Geely, κάνει το ντεμπούτο της στην ελληνική αγορά με τρία ολοκαίνουργια μοντέλα: Το shooting-brake Zeekr 001, το compact premium SUV Zeekr X και το νέο μεσαίο SUV Zeekr 7X.

Η άφιξη της μάρκας σηματοδοτεί τη συνέχεια της ευρωπαϊκής της επέκτασης και φέρνει στη χώρα μας μια επόμενη γενιά ηλεκτρικής κινητικότητας που παντρεύει ευρωπαϊκό σχεδιαστικό DNA, σκανδιναβική μηχανική αριστεία και υπερσύγχρονη παραγωγή στην Κίνα. Η γκάμα είναι άμεσα διαθέσιμη για παραγγελία και παράδοση, με τιμές που ξεκινούν από €32.990 για το Zeekr X Core (με «Κινούμαι Ηλεκτρικά» και πρόγραμμα Xtreme Value 50).

Με αρχιτεκτονική SEA, κορυφαίες τεχνολογίες συνδεσιμότητας (OTA, 5G, App Store) και πλήρη ADAS σουίτα, η Zeekr τοποθετείται ως premium επιλογή που συνδυάζει πολυτέλεια, απόδοση και βιωσιμότητα—με εγγύηση έως 10 έτη/200.000 km και 5 αστέρια Euro NCAP σε όλη την γκάμα.

Είχαμε την ευκαιρία να πάρουμε μία πρώτη… γεύση από τα μοντέλα της Zeekr σε πανέμορφες διαδρομές στην Πελοπόννησο. Την εκκίνηση έδωσε το «001».

Zeekr 001: Το shooting-brake που «ηρεμεί» τις μεγάλες αποστάσεις

Η σιλουέτα τύπου Shooting Brake με Cd 0,23 δεν είναι απλώς εντυπωσιακή· είναι λειτουργική. Στην καμπίνα κυριαρχεί ησυχία και μια ήρεμη, premium ατμόσφαιρα, με καθίσματα πολλαπλών ρυθμίσεων, επιλογές αερισμού/μασάζ (στην έκδοση Privilege) και ψηφιακό περιβάλλον με 15,4’’ οθόνη και HUD.

Στον δρόμο: Η Long Range (RWD, 200 kW) αποπνέει ώριμη ισορροπία. Ο κινητήρας δίνει «καθαρή» ώθηση και η προοδευτική απόκριση κάνει την ισχύ αξιοποιήσιμη, ακόμη και σε βρεγμένο. Είναι το 001 που θα θες για ήσυχα, μεγάλα ταξίδια: Έως 620 km WLTP και σταθερότητα που εμπνέει. Οι AWD εκδόσεις (Performance/Privilege, 400 kW) αλλάζουν τον τόνο: Εκρηκτική επιτάχυνση 0–100 σε 3,8’’, με ιδανική κατανομή 50:50 και δυνατότητα μετάβασης σε RWD για οικονομία. Εκεί που ξεχωρίζει πραγματικά είναι στην πρόσφυση στην έξοδο στροφής -όπου «κολλάει» στην άσφαλτο και επιταχύνει καταιγιστικά χωρίς να ταράζει τους επιβάτες.

Η ενεργή αερανάρτηση (Privilege) «σιδερώνει» ανωμαλίες και κρατά το αμάξωμα ελεγχόμενο σε γρήγορες μεταφορές φορτίου. Το πλαίσιο αλλά και οι αναρτήσεις (διπλά ψαλίδια μπροστά, Integral Link πίσω) συνδυάζονται και δίνουν ακρίβεια στο τιμόνι και αίσθηση εμπιστοσύνης.

Φόρτιση & πρακτικότητα: DC έως 200 kW (10–80% ~30’), AC 22 kW (~5,5 ώρες). Μεγάλοι χώροι, αθόρυβη κύλιση και τεχνολογία που αναβαθμίζεται διαρκώς μέσω OTA.

Zeekr X — Το compact premium SUV που κάνει την πόλη «παιχνίδι»

Με μήκος 4,43 m και καθαρές γραμμές, το Zeekr X είναι κομψό αλλά και δυναμικό. Η καμπίνα είναι ένα έξυπνο living space: 14,6’’ οθόνη, AR-HUD, 360° κάμερες, 13-ηχο ηχοσύστημα (Yamaha).

Στον δρόμο: Η έκδοση Core/Long Range (RWD, 200 kW) προσφέρει άμεση, προβλέψιμη απόκριση. Είναι εύκολο στους χειρισμούς (πέρασα από απίθανα στενά μέσα στα χωριά της Πελοποννήσου), με τιμόνι που «κόβει» χωρίς να κουράζει και αναρτήσεις που φιλτράρουν λακκούβες/σαμαράκια χωρίς να είναι υπερβολικά μαλακές.

Στον αυτοκινητόδρομο παραμένει σταθερό και ήσυχο, με κατανάλωση που μένει χαμηλά χάρη στην αντλία θερμότητας και την πολύ καλή διαχείριση ενέργειας.Η έκδοση Privilege AWD (315 kW, 0–100 σε 3,8’’) είναι ο «μικρός πύραυλος» της γκάμας. Η τετρακίνηση μοιράζει έξυπνα τη ροπή, επιτρέποντας την γρήγορη επιτάχυνση στη στροφή χωρίς σπινάρισμα. Παραμένει συγκροτημένο, δεν «αντιδρά απότομα» σε κακής ποιότητας οδόστρωμα και δίνει στον οδηγό αυτοπεποίθηση, χωρίς το άγχος της κατανάλωσης ρεύματος.

Αυτονομία & φόρτιση: έως 446 km WLTP (Long Range), DC έως 150 kW (10–80% <30’), AC 11–22 kW. Είναι το EV που μπορεί να κάνει καθημερινή τη «μικρή απόδραση» εκτός πόλης.

Zeekr 7X: Το ώριμο, τεχνολογικό SUV που «καταπίνει» χιλιόμετρα

Σχεδιαστικά καθαρό και στιβαρό (μήκος 4,79 m), με μεγάλους χώρους (539 L πορτμπαγκάζ + 66 L frunk) και καμπίνα που αναβαθμίζει την καθημερινότητα: οθόνη 16’’, AR-HUD έως 32–36’’, φωνητικό ZeekrGPT, Snapdragon 8295.

Στον δρόμο: Οι RWD (με κίνηση πίσω) εκδόσεις (Core/Long Range, 310 kW) δίνουν «γεμάτη» επιτάχυνση και ήρεμη κύλιση. Το setup των αναρτήσεων ισορροπεί άνεση/έλεγχο—το 7X «πατά» στέρεα, απομονώνει θόρυβο και κάνει την κίνηση σε μεγάλες αποστάσεις καθημερινότητα.

Το μοντέλο Privilege AWD (τετρακίνητο 475 kW, 0–100 σε 3,8’’) μετατρέπει το μεγάλο SUV σε Τouring GT: τεράστια ροπή, ακριβές τιμόνι στο μεσαίο βάρος, πρόσθετη άνεση με προαιρετική αερανάρτηση (ρύθμιση ύψους) και off-road mode για λασπωμένες διαδρομές. Είναι γρήγορο όταν το θες, ξεκούραστο όταν το χρειάζεσαι.

Αρχιτεκτονική 800V & μπαταρίες: LFP 75 kWh (Core) ή NMC 100 kWh (LR/AWD). DC έως 480 kW (10–80% σε 13–16’ κατά προδιαγραφές), AC 22 kW για καθημερινή ευκολία.

Ασφάλεια και Εγγύηση

Όλα τα Zeekr X, 7X και 001 έχουν αποσπάσει 5 αστέρια Euro NCAP και αξιολόγηση 5 αστέρων Green NCAP, με προηγμένα ADAS (AEB για οχήματα/ευάλωτους χρήστες, DMS, CPD κ.ά.). Η βασική εγγύηση είναι 5 έτη/100.000 km με αυτόματη επέκταση έως 10 έτη/200.000 km μέσω του δικτύου service, ενώ η μπαταρία καλύπτεται 8 έτη/200.000 km.

Χρηματοδότηση

Ενδεικτικά οι τιμές των νέων μοντέλων:

Zeekr X: από €37.990 (ή €32.990 με επιδότηση & Xtreme Value 50), Long Range €42.990 (ή €37.990), Privilege AWD €47.990 (ή €42.990).

Zeekr 001: Long Range €59.990 (ή €56.990 με επιδότηση), Performance AWD €65.990, Privilege AWD €69.990.

Zeekr 7X: Core €54.990 (ή €51.990), Long Range €58.990 (ή €55.990), Privilege AWD €65.990.

Zeekr Prime Finance για 7X & 001: 7,9% επιτόκιο — ενδεικτικές δόσεις 480€/μήνα (7X), 525€/μήνα (001) για 72 μήνες.

Zeekr X – Xtreme Value 50 (για τους 50 πρώτους πελάτες):

0% επιτόκιο: 288€/μήνα / 60 μήνες 3,9% επιτόκιο: 397€/μήνα / 72 μήνες ή άμεσο όφελος €2.000 στο αυτοκίνητο.