Τόνια Σωτηροπούλου: Χειροκρότησε τον δικό της Κωστή Μαραβέγια
Η ηθοποιός παραβρέθηκε στο «Άλσος» για να δει την παράσταση του Φοίβου Δεληβοριά στην οποία τραγουδούσε και ο σύζυγός της.
Η Τόνια Σωτηροπούλου και ο Κωστής Μαραβέγιας μοιράζονται στα social media στιγμές από την προσωπική τους ζωή, δεν κρύβονται και όλα αυτά τα χρόνια της συνύπαρξής τους έχουν αποδείξει πως είναι ένα ζευγάρι που στηρίζει ο ένας τον άλλον.
Ο φωτογραφικός φακός τους απαθανάτισε στο θέατρο Άλσος όπου ο Μαραβέγιας συμμετείχε στην «Ταράτσα του Φοίβου» ως καλεσμένος, όπως επίσης και η Ρένα Μόρφη. Η Σωτηροπούλου είχε πάει να δει την παράσταση και να χειροκροτήσει τον άντρα της και στο τραπέζι της κάθονταν οι φίλοι τους Δημήτρης Μοθωναίος και Zoe Pre.
Θαυμασμός
Ο Κωστής Μαραβέγιας, που βρισκόταν ανάμεσα στους θεατές, άφησε για λίγο την παρέα του και ανέβηκε στη σκηνή πλάι στον Φοίβο Δεληβοριά. Η Τόνια Σωτηροπούλου τον κοιτούσε όλο θαυμασμό και γελούσε με αστεία των δύο αντρών.
Οι φίλοι τους, αλλά και η ηθοποιός, ήταν ντυμένοι casual και έδειχναν να απολαμβάνουν την παράσταση περιμένοντας τον Μαραβέγια να κατέβει από τη σκηνή και να μπει πάλι στην παρέα τους.
Στην παράσταση έδωσαν -μεταξύ άλλων- το «παρών» η Άννα Φόνσου, ο Ανδρέας Λαγός και η Ιωάννα Ασημακοπούλου.