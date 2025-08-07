Τόνια Σωτηροπούλου: Χειροκρότησε τον δικό της Κωστή Μαραβέγια

Η Τόνια Σωτηροπούλου και ο Κωστής Μαραβέγιας μοιράζονται στα social media στιγμές από την προσωπική τους ζωή, δεν κρύβονται και όλα αυτά τα χρόνια της συνύπαρξής τους έχουν αποδείξει πως είναι ένα ζευγάρι που στηρίζει ο ένας τον άλλον.

Ο φωτογραφικός φακός τους απαθανάτισε στο θέατρο Άλσος όπου ο Μαραβέγιας συμμετείχε στην «Ταράτσα του Φοίβου» ως καλεσμένος, όπως επίσης και η Ρένα Μόρφη. Η Σωτηροπούλου είχε πάει να δει την παράσταση και να χειροκροτήσει τον άντρα της και στο τραπέζι της κάθονταν οι φίλοι τους Δημήτρης Μοθωναίος και Zoe Pre.

φωτογραφία NDP

φωτογραφία NDP

Θαυμασμός

Ο Κωστής Μαραβέγιας, που βρισκόταν ανάμεσα στους θεατές, άφησε για λίγο την παρέα του και ανέβηκε στη σκηνή πλάι στον Φοίβο Δεληβοριά. Η Τόνια Σωτηροπούλου τον κοιτούσε όλο θαυμασμό και γελούσε με αστεία των δύο αντρών.

Οι φίλοι τους, αλλά και η ηθοποιός, ήταν ντυμένοι casual και έδειχναν να απολαμβάνουν την παράσταση περιμένοντας τον Μαραβέγια να κατέβει από τη σκηνή και να μπει πάλι στην παρέα τους.

Στην παράσταση έδωσαν -μεταξύ άλλων- το «παρών» η Άννα Φόνσου, ο Ανδρέας Λαγός και η Ιωάννα Ασημακοπούλου.

φωτογραφία NDP