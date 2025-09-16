Το πρόβλημα της Τόνιας Σωτηροπούλου με την οδήγηση: «Εκνευρίζονται οι άλλοι μαζί μου»

Στα προβλήματά της με την οδήγηση αναφέρθηκε η γνωστή ηθοποιός, Τόνια Σωτηροπούλου, κάτι που ενοχλεί συχνά και τους υπόλοιπους οδηγούς.

Η ηθοποιός βρέθηκε στον καναπέ του «Πρωινό» μαζί με τον Φώτη Σεργουλόπουλο και την Τζένη Μελιτά το πρωί της Τρίτης.

«Όταν οδηγώ κυρίως εκνευρίζονται οι άλλοι μαζί μου. Πάω πολύ αργά γιατί είμαι πάρα πολύ προσεκτική. Υπάρχει κόσμος που εκνευρίζεται και μου κάνει παρατήρηση. Εγώ αντιδρώ πολύ “ψύχραιμα” και λέω: τι θέλεις να κάνω; Να πεθάνω; Και να σκοτωθούμε όλοι;» περιέγραψε η Τόνια Σωτηροπούλου.

«Πηγαίνω πολύ αργά κι είμαι προσεκτική. Δεν οδηγώ συχνά, δεν με αφήνουν γιατί λένε ότι δεν θα φτάσουμε ποτέ. Μου λένε ότι δεν χρειάζεται να πάρω το αυτοκίνητο. Είμαι καλή οδηγός πολύ safe. Μαζί μου θα φτάσεις» πρόσθεσε με χιούμορ η Τόνια Σωτηροπούλου.