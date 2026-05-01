Τόρι Σπέλινγκ: Η Χίλαρι Σουάνκ έκλαιγε με λυγμούς όταν απολύθηκε από το «Beverly Hills 90210»

Η 52χρονη Τόρι Σπέλινγκ δήλωσε σε podcast ότι η Χίλαρι Σουάνκ - η οποία υποδύθηκε τον ρόλο της Κάρλι Ρέινολντς σε 16 επεισόδια της όγδοης σεζόν της σειράς - πήρε τα πράγματα δύσκολα όταν απολύθηκε το 1998.

«Εκείνη την περίοδο είχαμε έρθει πολύ κοντά και βγαίναμε συχνά με τη Σουάνκ και τον τότε σύζυγό της, Τσαντ Λόου. Ήμουν το ασφαλές καταφύγιό της στη δουλειά. Θυμάμαι ήμασταν στα καμαρίνια και μου είπε ότι ο παραγωγός Πολ Γουάγκνερ ήθελε να τη δει στο γραφείο του. Δεν ήξερα περί τίνος επρόκειτο. Λίγο αργότερα, η Σουάνκ επέστρεψε εμφανώς συντετριμμένη: Μπαίνει στο καμαρίνι μου και μού λέει: "Μόλις με απέλυσαν από τη σειρά." Έκλαιγε υστερικά» εξήγησε η ηθοποιός που υποδύθηκε την Ντόνα Μάρτιν στη σειρά.

Και συνέχισε: «Αιφνιδιάστηκα, δεν είχα ακούσει και δεν ήξερα τίποτα γι' αυτό το θέμα. Η ίδια πανικοβλήθηκε και φοβήθηκε ότι η καριέρα της στο Χόλιγουντ ήταν καταδικασμένη μετά από αυτήν την επαγγελματική αποτυχία.

Η Τόρι Σπέλινγκ επίσης είπε ότι τελικά η απόλυσή της ήταν μια ευλογία για τη Σουάνκ, καθώς της έδωσε τη δυνατότητα να περάσει από οντισιόν για τον βραβευμένο με Όσκαρ ρόλο της ως Brandon Teena στην ταινία του 1999 "Boys Don't Cry".

«Δεν θα μπορούσε να πάρει αυτόν τον ρόλο, να τον κάνει και μετά να κερδίσει ένα βραβείο Όσκαρ», είπε η Σπέλινγκ για την Σουάνκ, η οποία κέρδισε Όσκαρ το 2000 και ένα δεύτερο, πέντε χρόνια αργότερα, για την ερμηνεία της στην ταινία «Million Dollar Baby» του 2004.