Όσκαρ: «Όχι» σε AI ηθοποιούς και σενάρια - Τι αλλάζει από το 2027

Η Academy of Motion Picture Arts and Sciences ανακοίνωσε νέους κανονισμούς, διευκρινίζοντας ότι «ηθοποιοί» και σενάρια που έχουν δημιουργηθεί με εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης δεν θα μπορούν να διεκδικήσουν βραβεία Όσκαρ.

Οι αλλαγές αυτές θα ισχύσουν για τις υποβολές που αφορούν την τελετή απονομής που έχει προγραμματιστεί για τον Μάρτιο του 2027.

Σύμφωνα με την Ακαδημία, οι δημιουργοί μπορούν να αξιοποιούν εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης στην παραγωγή τους, ωστόσο η πλήρης δημιουργία χαρακτήρων ή σεναρίων από AI δεν είναι αποδεκτή.

Όπως επισημαίνεται, μια ψηφιακή οντότητα που λειτουργεί ως «ηθοποιός» – όπως η περίπτωση της Τίλι Νόργουντ – δεν μπορεί να είναι επιλέξιμη για βραβείο.

«Σενάρια γραμμένα από ανθρώπους»

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο κομμάτι της συγγραφής, καθώς η Ακαδημία ξεκαθαρίζει ότι τα σενάρια πρέπει να είναι «γραμμένα από ανθρώπους» για να εξεταστούν για υποψηφιότητες.

Παράλληλα, διατηρεί το δικαίωμα να ζητά πρόσθετα στοιχεία, προκειμένου να διαπιστώνει την ανθρώπινη συμβολή σε κάθε έργο.

Η ραγδαία ανάπτυξη της παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης έχει προκαλέσει έντονες ανησυχίες στον χώρο του κινηματογράφου και της τηλεόρασης.

Εργαζόμενοι εκφράζουν φόβους ότι τα στούντιο ενδέχεται να αντικαταστήσουν ανθρώπινο δυναμικό με τεχνολογικές λύσεις, με στόχο τη μείωση του κόστους.

Αντιδράσεις από το συνδικάτο ηθοποιών

Το ντεμπούτο της «AI ηθοποιού» Τίλι Νόργουντ και οι δηλώσεις του παραγωγού της για ενδιαφέρον από στούντιο ενέτειναν τις αντιδράσεις, ιδιαίτερα από το συνδικάτο SAG-AFTRA.

Οι νέοι κανόνες της Ακαδημίας έρχονται να δώσουν σαφές πλαίσιο, επιχειρώντας να προστατεύσουν τον ρόλο της ανθρώπινης δημιουργίας στη βιομηχανία του θεάματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ