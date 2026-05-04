Η Meta εξαγόρασε startup που ασχολείται με ρομποτική τεχνητή νοημοσύνη

Η Meta έχει ήδη ξοδέψει τεράστια ποσά στην AI και τα chips που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη και στρέφεται πλέον προς τον κόσμο των humanoid μέσω της αγοράς της Assured Robot Intelligence (ARI), μιας startup που ασχολείται αποκλειστικά με μοντέλα ΑΙ για ρομπότ. Το deal κλείστηκε πρόσφατα, χωρίς να δοθεί η παραμικρή πληροφορία και τοποθετεί τη Meta στο μικρό κύκλο των «μεγάλων» της τεχνολογίας που ποντάρουν στα ρομπότ ως την επόμενη πλατφόρμα ανάπτυξης.



Τι αγοράζει ακριβώς η Meta

Η Assured Robot Intelligence είναι μια μικρή startup με περίπου 20 υπαλλήλους, εδρεύει στο Σαν Ντιέγκο και ειδικεύεται στην ανάπτυξη λογισμικού που κάνει τα ρομπότ να καταλαβαίνουν, να προβλέπουν και να προσαρμόζονται στη συμπεριφορά των ανθρώπων σε πολύπλοκα και δυναμικά περιβάλλοντα.

Στόχος του έργου της είναι να δημιουργήσει έναν χαρακτήρα στα ρομπότ, σαν να προήλθε από εμπειρίες που έλαβε από ανθρώπινο παράγοντα. Με την εξαγορά, η Meta δεν παίρνει μόνο τον κώδικα, αλλά ολόκληρη την ομάδα και έμπειρους ερευνητές με ιστορικό συνεργασάις με εταιρείες όπως η Nvidia, αλλά και τοπικά Πανεπιστήμια. Τα άτομα αυτά θα προσχωρήσουν στα Meta Superintelligence Labs και θα συνεργαστούν άμεσα με τη Meta Robotics Studio, την εσωτερική ομάδα που ήδη δουλεύει στην τεχνολογία για ανθρωποειδή ρομπότ.



Γιατί ανθρωποειδή ρομπότ και γιατί τώρα

Η Meta δηλώνει επισήμως πως η ARI είναι “στο όριο της αιχμής της ρομποτικής νοημοσύνης” και σημαίνει πως η εταιρεία δεν θέλει να φτιάξει απλά “ένα ακόμα prototype”, αλλά μια πλατφόρμα AI που θα μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλά διαφορετικά πλαίσια: από ρομπότ που χρησιμοποιούνται σε νοικοκυριά μέχρι και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Στη δική της περιγραφή, η Assured Robot Intelligence διακήρυξε από την αρχή πως το μόνο που έχει νόημα είναι ένας «ανθρωποειδής πράκτορας» που θα μαθαίνει από την ανθρώπινη εμπειρία, με την πίστη πως η διαχείριση μεγάλων όγκων δεδομένων και περιβαλλόντων θα έρθει μέσω του AI που θα συνδυάζει πραγματικές παρατηρήσεις με προσομοιώσεις. Η ηγετική ομάδα της ARI βλέπει τη Meta ως τη μοναδική εταιρεία που έχει την ισχύ, την πρόσβαση σε μεγάλες πλατφόρμες και την τεχνολογική υποδομή που χρειάζεται για να υλοποιηθεί αυτή η ιδέα σε παγκόσμια κλίμακα.



Το πλάνο της Meta

Στη δική της στρατηγική, η Meta έχει ήδη περιγράψει ένα σενάριο παρόμοιο με αυτό του Android: η ιδέα της είναι να αναπτύξει λογισμικό που θα μπορούν να πάρουν άλλες εταιρείες με άδεια, αντί να παράξει η ίδια τα ρομπότ. Με την αγορά της ARI, η Meta φαίνεται να βάζει τα θεμέλια για ένα λειτουργικό τύπου Android για τα ανθρωποειδή ρομπότ.