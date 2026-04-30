H OpenAI διακόπτει την αποκλειστική συνεργασία της με την Microsoft

Η OpenAI ανακοίνωσε σημαντικές αλλαγές στη στρατηγική της συνεργασία με τη Microsoft, τερματίζοντας συμφωνίες αποκλειστικότητας που έδεναν τις δύο εταιρείες από το 2019. Με αυτή την κίνηση, η OpenAI αποκτά μεγαλύτερη ελευθερία να συνεργάζεται με τρίτους, ενώ η Microsoft διατηρεί την πρόσβαση που ήθελε σε κρίσιμες τεχνολογίες με επίκεντρο το ΑΙ μέχρι και το 2032.



Οι νέοι όροι της συμφωνίας

Η νέα συμφωνία επιτρέπει στην OpenAI να αναπτύσσει προϊόντα μαζί με άλλες εταιρείες, χωρίς να περιορίζεται αποκλειστικά στο cloud της Microsoft (Azure). Ωστόσο, τα API προϊόντα που δημιουργούνται με τρίτους θα παραμείνουν αποκλειστικά στο Azure, ενώ τα μη-API προϊόντα μπορούν να φιλοξενούνται σε οποιαδήποτε παρόμοια υπηρεσία.



Η Microsoft θα παίρνει μερίδιο 20% από τα έσοδα της OpenAI μέχρι την επίτευξη του AGI (Artificial General Intelligence), με την επαλήθευση να έχει οριστεί σε ένα ανεξάρτητο πάνελ εμπειρογνωμόνων. Επιπλέον, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft επεκτείνονται έως το 2032, συμπεριλαμβάνοντας και post-AGI μοντέλα, αλλά εξαιρούνται πλέον τα καταναλωτικά προϊόντα κατηγορίας hardware της OpenAI.



Τι σημαίνει για τη Microsoft

Για τη Microsoft, η απώλεια της απόλυτης αποκλειστικότητα σημαίνει ότι θα μπορεί πλέον να ψαχτεί περισσότερο στο AGI ανεξάρτητα. Σε αντάλλαγμα, η OpenAI δεσμεύεται να επενδύσει 250 δισεκατομμύρια δολάρια σε υπηρεσίες Azure, διασφαλίζοντας μακροπρόθεσμα έσοδα και στην αμερικανική εταιρεία του Ρέντμοντ. Η Microsoft διατηρεί τον ρόλο του βασικού συνεργάτη για προηγμένα μοντέλα AI και αποκτά το 27% στην OpenAI (αξίας περίπου 135 δισ. δολαρίων), χωρίς όμως δικαίωμα ελέγχου στις αποφάσεις.



Μεγαλύτερη ελευθερία για την OpenAI

Η αλλαγή αυτή έρχεται μετά από έντονες διαπραγματεύσεις, με την OpenAI να μετατρέπεται σε Public Benefit Corporation (PBC). Αυτό απελευθερώνει την εταιρεία από παλιούς περιορισμούς, όπως το δικαίωμα πρώτης προτίμησης της Microsoft σε υποδομές υπολογισμού. Η OpenAI μπορεί τώρα να επεκτείνει τις συνεργασίες της, ιδίως στα του hardware, χωρίς περιορισμούς από τη Microsoft.



Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής μονοπωλιακής συνεργασίας και ανοίγει τον δρόμο για ένα πιο ανταγωνιστικό τοπίο στην τεχνητή νοημοσύνη. Οι δύο εταιρείες τονίζουν ότι η σχέση τους παραμένει «μακροπρόθεσμη και παραγωγική», με έμφαση στην υπεύθυνη ανάπτυξη του AI.