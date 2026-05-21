Το email της Meta με το οποίο απέλυσε 8.000 εργαζόμενους: «Δυστυχώς ο ρόλος σας καταργήθηκε...»

Το πλήρες κείμενο του μηνύματος με το οποίο η Meta προχώρησε σε μαζικές απολύσεις που επηρεάζουν το 10% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού της, δηλαδή σχεδόν 8.000 ανθρώπους, αποκαλύπτει το Business Insider.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εργαζόμενοι στην εταιρεία του Μαρκ Ζούκερμπεργκ είχαν ειδοποιηθεί από την προηγούμενη ημέρα να εργαστούν από το σπίτι και τελικά έλαβαν το επίσημο email της απόλυσής τους στις 4 το πρωί...

Το επίσημο κείμενο του email της Meta:

«Όπως μοιραστήκαμε και στο παρελθόν, αποφασίσαμε να μειώσουμε τον αριθμό των εργαζομένων μας, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προσπάθειάς μας να λειτουργούμε την εταιρεία πιο αποτελεσματικά και να αντισταθμίσουμε τις άλλες επενδύσεις που πραγματοποιούμε. Δυστυχώς, ο ρόλος σας καταργήθηκε ως μέρος της σημερινής αναδιοργάνωσης. Πριν μοιραστούμε επιπλέον λεπτομέρειες, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για όλα όσα προσφέρατε στη Meta. Εκτιμούμε τον σημαντικό ρόλο που παίξατε στο ταξίδι της εταιρείας και κατανοούμε ότι θα έχετε ερωτήσεις καθώς επεξεργάζεστε αυτά τα νέα.



Από σήμερα και μέχρι την ημερομηνία λήξης της απασχόλησής σας, βρίσκεστε σε μια «περίοδο προειδοποίησης χωρίς εργασία». Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η εσωτερική σας πρόσβαση στα συστήματα της εταιρείας θα αφαιρεθεί και δεν χρειάζεται να κάνετε καμία επιπλέον εργασία για τη Meta. Θα συνεχίσετε να συγκεντρώνετε άδεια μετ’ αποδοχών (PTO) μέχρι την ημερομηνία λήξης, η οποία θα σας καταβληθεί στην τελική σας μισθοδοσία. Κατά την περίοδο της προειδοποίησης, θα λαμβάνετε κανονικά τον μισθό και τα προνόμιά σας, καθώς και τυχόν μετοχές (RSUs) που έχουν κατοχυρωθεί μέχρι τότε.



Αν βρίσκεστε ήδη στο γραφείο, σας ζητάμε να μαζέψετε τα προσωπικά σας αντικείμενα από το γραφείο σας και να επιστρέψετε στο σπίτι.



Για να σας υποστηρίξουμε στην αναζήτηση εργασίας, θα έχετε επίσης πρόσβαση σε τρεις μήνες δωρεάν εξωτερικής βοήθειας μέσω της Lee Hecht Harrison (LHH). Επισυνάπτεται μια μη υπογράψιμη έκδοση της Συμφωνίας Λύσης Συνεργασίας με πλήρεις λεπτομέρειες για το ατομικό σας πακέτο. Η τελική έκδοση προς υπογραφή θα σταλεί στο προσωπικό σας email αργότερα σήμερα. Πρέπει να υπογράψετε τη συμφωνία για να λάβετε την αποζημίωση απόλυσης. Ως υπάλληλος πλήρους απασχόλησης (FTE), δικαιούστε βασική αποζημίωση 16 εβδομάδων, συν δύο επιπλέον εβδομάδες για κάθε πλήρες έτος συνεχούς υπηρεσίας στην εταιρεία, αφαιρώντας την περίοδο προειδοποίησης.



Για τους υπαλλήλους που εργάζονται με βίζα στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα παρέχεται πρόσβαση σε γενική μεταναστευτική καθοδήγηση. Μέσω της Πύλης Αποφοίτων (Alumni Portal), θα μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας της νομικής εταιρείας που έχει αναλάβει την υπόθεσή σας για να διαχειριστείτε σχετικά ερωτήματα.

Τέλος, θέλουμε να σας πούμε ξανά ότι είμαστε ευγνώμονες για τη συνεισφορά σας. Ο αντίκτυπός σας στη Meta ήταν ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας μας.

Με εκτίμηση,

Η ηγεσία της Meta»

