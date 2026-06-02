Facebook, Instagram και WhatsApp έχουν πλέον και συνδρομητικά πακέτα

Η Meta ανακοίνωσε επίσημα την παγκόσμια διάθεση συνδρομητικών πλάνων για τις τρεις κορυφαίες εφαρμογές της στο χώρο της επικοινωνίας και της δικτύωσης, τα Facebook, Instagram και WhatsApp. Τα νέα πλάνα με την ονομασία Plus ξεκίνησαν τη λειτουργία τους στις ΗΠΑ από τις 28 Μαΐου 2026 και προσφέρουν αποκλειστικά χαρακτηριστικά με μια χαμηλή μηνιαία συνδρομή. Τα Facebook Plus και Instagram Plus κοστίζουν 3,99 δολάρια μηνιαίως, ενώ το WhatsApp Plus είναι πιο προσιτό στα 2,99 δολάρια τον μήνα. Η Meta διευκρίνισε ότι οι συνδρομές Plus θα συνυπάρχουν με το υπάρχον μοντέλο πιστοποίησης χρηστών (Meta Verified) και δεν θα το αντικαταστήσουν, προσφέροντας στους χρήστες πολλαπλές επιλογές και πιο premium χαρακτηριστικά.



Χαρακτηριστικά Instagram Plus και Facebook Plus

Το Instagram Plus απευθύνεται σε χρήστες που θέλουν βαθύτερη ανάλυση και περισσότερο έλεγχο στο περιεχόμενο που ανεβάζουν. Οι συνδρομητές μπορούν να δουν πόσοι άτομα κοίταξαν ένα Story τους (rewatch counts), να δημιουργήσουν απεριόριστες λίστες κοινού για τα Stories τους (πέρα από την επιλογή Close Friends) και να παρατείνουν τα Stories πέρα από το τυπικό 24ωρο όριο. Επιπλέον, μπορούν να κάνουν προεπισκόπηση σε ένα Story χωρίς να εμφανίζονται ως θεατές, να αναζητούν στη λίστα θεατών των Stories τους, να δημοσιεύουν απευθείας στο προφίλ χωρίς να εμφανίζονται στο feed των followers και να βάζουν ως spotlight ένα Story εβδομαδιαίως για επιπλέον προβολή.

Άλλα premium χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν animated αντιδράσεις με εικονίδια «Super Heart» για τα Stories, εξατομικευμένα εικονίδια εφαρμογής, προσαρμοσμένες γραμματοσειρές για το βιογραφικό τους και επιπλέον pins. Το Facebook Plus προσφέρει παρόμοια χαρακτηριστικά, με έμφαση στη προσαρμογή προφίλ, αναλυτικά δεδομένα κοινού, αναλυτικά δεδομένα αλληλεπίδρασης και ενισχυμένη εξατομίκευση προφίλ για διαχειριστές δημόσιων προφίλ, σελίδων και λογαριασμών creators.



WhatsApp Plus και τα μελλοντικά πλάνα

Το WhatsApp Plus εστιάζει στην εξατομίκευση της εμπειρίας μηνυμάτων, προσφέροντας custom ringtones, νέα θέματα εφαρμογής, υποστήριξη για περισσότερα καρφιτσωμένα chats, επιπλέον πακέτα αυτοκόλλητων (stickers) και ενισχυμένες επιλογές εξατομίκευσης λίστας. Η Meta ανακοίνωσε επίσης ότι θα ξεκινήσει δοκιμές νέων πλάνων για τους χρήστες του Meta AI, creators και επιχειρήσεις τον επόμενο μήνα, ξεκινώντας από Σιγκαπούρη, Γουατεμάλα και Βολιβία.

Τα πλάνα του Meta One AI θα περιλαμβάνουν το Meta One Plus στα 7,99 δολάρια και το Meta One Premium στα 19,99 δολάρια τον μήνα, προσφέροντας περισσότερη υπολογιστική ισχύ για σύνθετες εργασίες AI, βαθύτερη ικανότητα συλλογισμού και ενισχυμένη δημιουργία εικόνων και βίντεο. Για creators και επιχειρήσεις, υπάρχουν δύο επιπλέον πλάνα σε δοκιμή: το Meta One Essential στα 14,99 δολάρια με επαληθευμένο σήμα και το Meta One Advanced στα 49,99 δολάρια με προηγμένη ορατότητα στα feeds, εξελιγμένα analytics και εργαλεία προγραμματισμού.