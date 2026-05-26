Google, Meta και TikTok υπό έρευνα για χρηματοοικονομικές απάτες στην Ευρώπη

Οι τρεις μεγαλύτερες πλατφόρμες διαδικτυακής διαφήμισης, Google, Meta και TikTok, βρίσκονται στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τις χρηματοοικονομικές απάτες στις διαφημίσεις τους. Η Ευρωπαϊκή Οργάνωση Καταναλωτών (BEUC), μαζί με 29 εθνικές οργανώσεις από χώρες της ΕΕ, έχει υποβάλει επίσημες καταγγελίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις εθνικές αρχές, ζητώντας έλεγχο και πιθανές χρηματικές ποινές.



Καταγγελίες για αποτυχημένη αφαίρεση ψευδών διαφημίσεων

Οι καταναλωτικές οργανώσεις καταγγέλλουν ότι οι τρεις εταιρείες δεν απομακρύνουν άμεσα και επαρκώς τις διαφημίσεις που κρύβουν απάτες, οι οποίες υπόσχονται γρήγορα κέρδη, ψεύτικες προσφορές επενδύσεων ή προτάσεις για επενδυτικές πλατφόρμες που δεν έχουν άδεια. Σύμφωνα με την έκθεση, οι οργανώσεις εντόπισαν περίπου 900 τέτοιες διαφημίσεις την περίοδο Δεκεμβρίου 2026-Μαρτίου 2026, αλλά οι πλατφόρμες απέσυραν μόλις το 27% τους. Περισσότερες από τις μισές αναφορές θεωρήθηκαν πως δεν αφορούν διαφημίσεις απάτης ή απλά αγνοήθηκαν.



Ο ρόλος του Digital Services Act

Οι καταγγελίες υποβάλλονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act – DSA), που ζητά από τις μεγάλες πλατφόρμες να προλαμβάνουν και να απομακρύνουν παράνομο ή προβληματικό περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών απατών. Η BEUC επισημαίνει ότι η αδράνεια των εταιρειών μπορεί να οδηγήσει εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες στην απώλεια εκατοντάδων ή χιλιάδων ευρώ, αφού πέφτουν σε ψεύτικες επενδύσεις ή πλαστά διαφημιζόμενα προϊόντα.



Οι απαντήσεις εταιρειών και ο κίνδυνος των προστίμων

Οι εταιρείες απορρίπτουν ομόφωνα τις καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι επενδύουν σε AI, αυτόματα συστήματα ελέγχου και ανθρώπινες ομάδες για να εξασφαλίζουν πως οι χρήστες δεν θα βλέπουν τέτοιο περιεχόμενο. Η Google ισχυρίζεται ότι αποκλείει πάνω από το 99% των διαφημίσεων που έχουν αμφιλεγόμενο περιεχόμενοι προτού καν εμφανιστούν, ενώ η Meta αναφέρει ότι φέτος αφαίρεσε περισσότερα από 159 εκατομμύρια διαφημίσεις απάτης, με το 92% να ανιχνεύεται από τα συστήματά της, χωρίς δηλαδή την αναφορά κάποιου χρήστη.

Το TikTok τονίζει ότι οι απάτες αποτελούν πρόκληση για ολόκληρο τον κλάδο και πως οι μηχανισμοί του συνεχίζουν να αφαιρούν περιεχόμενοι που μπορεί να βλάψει ή να εξαπατήσει τον οποιονδήποτε. Αν οι Ευρωπαϊκές Αρχές κρίνουν ότι οι τρεις πλατφόρμες παραβιάζουν τον DSA, οι ποινές μπορεί να φτάσουν μέχρι το 6% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών τους, σε μια προσπάθεια να ενταθεί ακόμη περισσότερο η πίεση για τη βελτίωση των συστημάτων προστασίας των καταναλωτών.