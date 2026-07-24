Προειδοποίηση Κομισιόν για υψηλό πρόστιμο στο Tik Tok αν δεν προστατεύσει τους ανήλικους χρήστες

Τα πυρά της προς την κινέζικων συμφερόντων πλατφόρμα του Tik Tok έστρεψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με τους ανεπαρκείς κανόνες προστασίας των ανήλικων χρηστών της.

Η Κομισιόν που το τελευταίο διάστημα έχει στρέψει έντονα την προσοχή της στα Social Media και τη χρήση τους από ανήλικα παιδιά, προωθώντας την υιοθέτηση δικλείδων ασφαλείας ή και την απαγόρευσή τους για κάποιες νεαρές ηλικίες, κατηγόρησε το Tik Tok για τα μέτρα που έχει λάβει για τους χρήστες 13 έως 17 ετών, υπενθυμίζοντας πως «Βάσει του DSA, οι πλατφόρμες που είναι προσβάσιμες στους ανήλικούς πρέπει να εγγυώνται ένα αυξημένο επίπεδο απορρήτου και ασφάλειας».

Ανεπαρκείς δικλείδες ασφαλείας

Η πλατφόρμα αυτό που έχει εφαρμόσει ως τώρα για μέτρο προστασίας των ανήλικων χρηστών της είναι να υπάρχει μια προεπιλογή, ώστε οι λογαριασμοί να είναι σε «ιδιωτική» λειτουργία αντί «δημόσια» για όσους είναι κάτω των 16 ετών, έχοντας δηλαδή ένα πιο προστατευτικό καθεστώς. Τίποτα, όμως, δεν εμποδίζει τους ανήλικους να μετατρέψουν τους λογαριασμούς τους σε «δημόσιους» και έτσι ο καθένας να μπορεί να έχει πρόσβαση στο περιεχόμενό τους, όπως και να έρθει σε επαφή μαζί τους, αυξάνοντας κατά αυτόν τον τρόπο τον κίνδυνο τα ανήλικα παιδιά να δεχτούν ψηφιακή παρενόχληση. Επίσης, ακόμα και όταν οι λογαριασμοί είναι «ιδιωτικοί» και πάλι μπορούν να προσελκύσουν επικίνδυνους «ακόλουθους».



Το συμπέρασμα των Βρυξελλών είναι πως «οι ρυθμίσεις των λογαριασμών Tik Tok δεν τηρούν τις υποχρεώσεις, γιατί εκθέτουν σε υπερβολικά μεγάλο βαθμό τους λογαριασμούς και τα περιεχόμενα των ανήλικων χρηστών» και ως εκ τούτου η Κομισιόν ζήτησε από το Tik Tok να τροποποιήσει τις παραμέτρους λογαριασμών του προκειμένου να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του ως προς την προστασία ανηλίκων.

Σε διαφορετική περίπτωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαμήνυσε πως πιθανά να προβεί στην επιβολή υψηλού προστίμου, που μπορεί να φθάνει έως το 6% του παγκόσμιου κύκλου εργασιών του, όπως επιτρέπει ο DSA σε περίπτωση χαρακτηριστικής παραβίασης.

Η απάντηση της πλατφόρμας Tik Tok

Από τη μεριά της η πλατφόρμα απάντησε προς την Κομισιόν πως «Οι λογαριασμοί ανηλίκων στο TikTok διαθέτουν περισσότερα από 50 μέτρα απορρήτου και ασφάλειας διαμορφωμένα με προεπιλογή, σύμφωνα με απόψεις ειδικών, από τη δημιουργία τους», υπογραμμίζοντας πως η εφαρμογή είναι μία από εκείνες που απαγορεύουν ορισμένες λειτουργίες στους νεότερους, όπως τα άμεσα μηνύματα.

Παρόλ' αυτά, εκπρόσωπος της πλατφόρμας συμπλήρωσε πως «Μοιραζόμαστε τον στόχο της προστασίας των ανηλίκων στο διαδίκτυο, και είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε τη στέρεη διαδικασία βελτιώσεών μας», διαβεβαιώνοντας πως θα συνεχίσει να εργάζεται με «εποικοδομητικό» τρόπο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ



