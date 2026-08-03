Νέα αγωγή «καίει» Meta, TikTok, Snap και Google για τον θάνατο τεσσάρων εφήβων

Νέα αγωγή στις ΗΠΑ στρέφεται κατά των Meta, TikTok, Snap και Google, με τέσσερις οικογένειες να υποστηρίζουν ότι οι πλατφόρμες τους συνέβαλαν στον θάνατο των παιδιών τους. Η υπόθεση κατατέθηκε από το Social Media Victims Law Center και περιγράφει τα social media ως «προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να προκαλούν εθισμό και να εκθέτουν τους ανήλικους σε αυξημένους κινδύνους».

Οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι οι εταιρείες δεν έλαβαν σοβαρά υπόψη προειδοποιήσεις για τις επιπτώσεις της χρήσης τους στους νέους και στην αγωγή γίνεται λόγος για συστήματα που εντοπίζουν τη συμπεριφορά των χρηστών και προωθούν περιεχόμενο σε στιγμές που κάποιος είναι ευάλωτος ψυχολογικά, ενισχύοντας φαινόμενα όπως η κατάθλιψη, ο αυτοτραυματισμός και οι αυτοκτονικές σκέψεις.



Τι αναφέρει η αγωγή

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, οι θάνατοι που συνδέονται με την υπόθεση σημειώθηκαν μεταξύ Ιουλίου 2024 και Σεπτεμβρίου 2025 σε τέσσερις διαφορετικές πολιτείες των ΗΠΑ: Τέξας, Βόρεια Καρολίνα, Μινεσότα και Τενεσί. Οι οικογένειες υποστηρίζουν ότι οι πλατφόρμες αξιοποιούσαν μηχανισμούς όπως φίλτρα εμφάνισης, διαφημίσεις για δίαιτα και περιεχόμενο κοινωνικής σύγκρισης, οδηγώντας τους ανήλικους σε ολοένα πιο επιβαρυντική χρήση.

Η αγωγή κατατέθηκε στο Ντέλαγουερ, καθώς είχαν προηγηθεί αποκαλύψεις εσωτερικών εγγράφων των εταιρειών σε άλλες δικαστικές διαδικασίες. Με αυτό τον τρόπο, οι οικογένειες επιχειρούν να ενισχύσουν το επιχείρημα ότι οι ίδιες οι εταιρείες γνώριζαν τους κινδύνους αλλά δεν έλαβαν επαρκή μέτρα προστασίας.



Η απάντηση της Google και το ευρύτερο πρόβλημα

Η Google δήλωσε από μεριάς της ότι η ασφάλεια των νέων αποτελεί προτεραιότητα και ότι συνεργάζεται με ειδικούς ψυχικής υγείας και γονείς για να παρέχει ηλικιακά κατάλληλες εμπειρίες και ισχυρούς γονικούς ελέγχους. Παράλληλα, εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες και ανέφερε ότι εξετάζει σοβαρά τους ισχυρισμούς.

Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από νομικές πιέσεις που δέχονται οι μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για τον ρόλο τους στη χρήση από εφήβους. Το ζήτημα πλέον δεν αφορά μόνο την αξιοπιστία των αλγορίθμων, αλλά και το κατά πόσο οι εταιρείες μπορούν να θεωρηθούν νομικά υπεύθυνες για τη βλάβη που, όπως υποστηρίζουν οι ενάγοντες, προκαλείται από τον τρόπο σχεδιασμού των υπηρεσιών τους.