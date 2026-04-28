Αυστραλία: Ανοίγει... μέτωπο με Google, Meta, TikTok - Κίνηση «ασπίδα» για τα εγχώρια ΜΜΕ

Σε τροχιά σύγκρουσης με τους τεχνολογικούς κολοσσούς μπαίνει η Αυστραλία, με την κυβέρνηση να παρουσιάζει νέο νομοσχέδιο-τομή που προβλέπει αυστηρότερες κυρώσεις για τις Meta, Google και TikTok, επιχειρώντας να τις υποχρεώσει να αποζημιώνουν τα εγχώρια μέσα ενημέρωσης.

Το σχέδιο νόμου έρχεται σε μια περίοδο όπου τα παραδοσιακά ΜΜΕ δίνουν μάχη επιβίωσης διεθνώς, καθώς η ενημέρωση μετατοπίζεται ραγδαία προς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία προσελκύουν ολοένα και περισσότερους χρήστες χάρη στη δωρεάν πρόσβαση, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.

Οι λόγοι πίσω από την απόφαση

Υποστηρικτές της ρύθμισης υποστηρίζουν ότι οι ψηφιακές πλατφόρμες «αντλούν» επισκεψιμότητα μέσω ειδησεογραφικού περιεχομένου, αποσπώντας παράλληλα πολύτιμα διαφημιστικά έσοδα που άλλοτε κατευθύνονταν προς τα παραδοσιακά μέσα.

Ο πρωθυπουργός της χώρας, Άντονι Αλμπανέζε, ξεκαθάρισε ότι οι τεχνολογικοί γίγαντες θα έχουν αρχικά τη δυνατότητα να συνάψουν εμπορικές συμφωνίες με αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης. Ωστόσο, σε περίπτωση άρνησης, θα βρεθούν αντιμέτωποι με «τσουχτερό» τίμημα, καθώς θα καλούνται να καταβάλουν ποσό που αντιστοιχεί στο 2,25% του τζίρου τους στη χώρα, χρήματα που θα αναδιανέμονται στον κλάδο της ενημέρωσης.

«Οι μεγάλες πλατφόρμες δεν μπορούν να διαφύγουν από τις υποχρεώσεις τους», τόνισε με έμφαση ο Αλμπανέζι, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι η κυβέρνηση προτίθεται να σκληρύνει τη στάση της.

Το νέο πλαίσιο φιλοδοξεί επίσης να «κλείσει» ένα κρίσιμο παράθυρο διαφυγής, απαγορεύοντας στις πλατφόρμες να αφαιρούν απλώς το ειδησεογραφικό περιεχόμενο από τις υπηρεσίες τους, πρακτική στην οποία είχαν ήδη καταφύγει στο παρελθόν τόσο η Meta όσο και η Google σε άλλες αγορές.

Αλλαγές στον τρόπο ενημέρωσης

Την ίδια ώρα, τα στοιχεία καταδεικνύουν τη ραγδαία αλλαγή στο τοπίο της ενημέρωσης: σύμφωνα με έρευνα του University of Canberra, περισσότεροι από τους μισούς Αυστραλούς ενημερώνονται πλέον μέσω social media.

Στο διεθνές πεδίο, η πρωτοβουλία της Καμπέρας δεν περνά απαρατήρητη. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλν Τραμπ, έχει εκφράσει την αντίθεσή του σε φόρους ψηφιακών υπηρεσιών που στοχεύουν αμερικανικούς κολοσσούς, προειδοποιώντας ακόμη και με επιβολή δασμών σε χώρες που υιοθετούν τέτοια μέτρα.

Παρά τις πιέσεις, ο Αλμπανέζι εμφανίστηκε ανυποχώρητος: «Είμαστε κυρίαρχο έθνος. Και η κυβέρνησή μου θα λαμβάνει αποφάσεις με γνώμονα το εθνικό συμφέρον», υπογράμμισε, δίνοντας το στίγμα της πολιτικής που θα ακολουθήσει.