To TikTok φέρνει στην Ευρώπη την πρώτη συνδρομητική έκδοση της εφαρμογής

To TikTok ανακοίνωσε την έναρξη μιας νέας συνδρομητικής υπηρεσίας που υπόσχεται αδιάκοπη εμπειρία περιήγησης χωρίς διαφημίσεις. Η υπηρεσία με το όνομα «TikTok Ad-Free» γίνεται διαθέσιμη αποκλειστικά στο Ηνωμένο Βασίλειο και απευθύνεται σε χρήστες άνω των 18 ετών που αναζητούν μια πιο «καθαρή» εμπειρία στην πλατφόρμα.

Το μηνιαίο κόστος του φτάνει τις 4 λίρες και επιτρέπει στους συνδρομητές να απολαμβάνουν το περιεχόμενο χωρίς τις συνηθισμένες διαφημιστικές ενότητες που διακόπτουν το scrolling. Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια εποχή όπου οι χρήστες όλο και περισσότερο εκφράζουν δυσαρέσκεια για την υπερβολική παρουσία διαφημίσεων, ενώ παράλληλα η εταιρεία επιδιώκει να εμπλουτίσει τις πηγές εσόδων της.

Πώς λειτουργεί η συνδρομή

Η υπηρεσία θα ξεκινήσει να εμφανίζεται σταδιακά στους Βρετανούς μέσω ειδοποιήσεων, με την πλήρη διαθεσιμότητά της να αναμένεται έως τις 11 Νοεμβρίου 2026. Όλοι οι χρήστες άνω των 18 ετών στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να την αξιοποιήσουν, ανεξαρτήτως αν χρησιμοποιούν συσκευές με iOS ή Android και η εγγραφή γίνεται απλά με ένα κλικ μέσα από τις ρυθμίσεις του προφίλ τους.

Το TikTok τονίζει ότι η βασική εμπειρία της πλατφόρμας παραμένει ίδια και για τους χρήστες που δεν θέλουν να πληρώνουν και οι οποίοι μπορούν να ρυθμίσουν τις διαφημίσεις βάσει των προτιμήσεών τους, χωρίς όμως να μπορούν να τις απενεργοποιήσουν. Η συνδρομή αφορά αποκλειστικά τις διαφημίσεις που εμφανίζονται στο For You Page, στο Following feed και σε άλλες βασικές ενότητες, ενώ τα sponsored posts από creators εξακολουθούν να εμφανίζονται κανονικά.



Τι προσφέρει

Το TikTok δεσμεύεται να μην χρησιμοποιεί τα δεδομένα των συνδρομητών για στόχευση από διαφημιστές, προσφέροντας έτσι μεγαλύτερη ιδιωτικότητα σε όσους ανησυχούν για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και πληροφοριών. Ωστόσο, η υπηρεσία δεν περιλαμβάνει επιπλέον perks όπως αποκλειστικό περιεχόμενο, προχωρημένα analytics για creators ή προτεραιότητα στον αλγόριθμο. Εστιάζει απλά σε μια εμπειρία χωρίς ενοχλητικές διαφημίσεις.

Η εισαγωγή της επιλογής πλοήγησης χωρίς διαφημίσεις δεν είναι τυχαία και ακολουθεί τις πρόσφατες ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των δεδομένων, οι οποίες πιέζουν τις πλατφόρμες να δίνουν στους χρήστες εναλλακτικές. Σε σχέση με την Meta, το TikTok είναι φθηνότερο, ενώ συγκρίνεται άμεσα με το Twitter Blue (νυν X Premium) που επίσης αφαιρεί τις διαφημίσεις με μια μικρή συνδρομή.

Η εταιρεία βλέπει την κίνηση αυτή ως έναν τρόπο να δώσει περισσότερες επιλογές στους Βρετανούς χρήστες, οι οποίοι ήδη ξοδεύουν αρκετές ώρες στο περιβάλλον της εφαρμογής και να δημιουργήσει νέα έσοδα σε μια αγορά όπου οι διαφημιστές γίνονται ολοένα και πιο επιλεκτικοί.



Οι αντιδράσεις του κοινού

Οι πρώτες αντιδράσεις των Βρετανών στα social media είναι ανάμεικτες: κάποιοι επαινούν την πρωτοβουλία ως μια «ευπρόσδεκτη λύση», ενώ άλλοι τη χαρακτηρίζουν ως «συνδρομή σε μια δωρεάν εφαρμογή που οι ίδιοι είναι το περιεχόμενο» και αναρωτιούνται αν αξίζει η συνδρομή των 4 λιρών σε μηνιαία βάση. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν σχέδια επέκτασης σε άλλες χώρες εντός ΕΕ ή στις ΗΠΑ, αλλά η επιτυχία στη Βρετανία μπορεί να το αλλάξει αυτό.