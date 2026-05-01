Εργατική Πρωτομαγιά 2026: Το Doodle της Google τιμά τους αγώνες των εργαζομένων

Στην Εργατική Πρωτομαγιά είναι αφιερωμένο το σημερινό Doodle της Google, τιμώντας τους αγώνες των εργαζομένων που οδήγησαν στην καθιέρωση του οκταώρου.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, «το Doodle σχεδιάστηκε για να τιμήσει τους εργαζόμενους και τους ακτιβιστές που συνέβαλαν στη διαμόρφωση του σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος».

Google Doodle pays tribute to workers on Labour Day https://t.co/RxsM9xCMWV — The Tribune (@thetribunechd) May 1, 2026

Η Εργατική Πρωτομαγιά, ημέρα απεργίας σε περισσότερες από 160 χώρες, αποτελεί φόρο τιμής σε όσους διεκδίκησαν δικαιώματα που σήμερα θεωρούνται αυτονόητα.

Παράλληλα, λειτουργεί ως υπενθύμιση του καθοριστικού ρόλου των εργαζομένων στην κοινωνία, αναδεικνύοντας ζητήματα όπως οι συνθήκες εργασίας, οι δίκαιοι μισθοί και το ισορροπημένο ωράριο.

Το ιστορικό αίτημα του οκταώρου

Στο επίκεντρο των μεγάλων απεργιακών κινητοποιήσεων της Πρωτομαγιάς του 1886 στις Ηνωμένες Πολιτείες βρισκόταν το διαχρονικό αίτημα:

«Οκτώ ώρες δουλειά, οκτώ ώρες ανάπαυση, οκτώ ώρες ελεύθερος χρόνος».

Ένα σύνθημα που σημάδεψε την ιστορία του εργατικού κινήματος και εξακολουθεί να αποτελεί σύμβολο των διεκδικήσεων των εργαζομένων μέχρι σήμερα.