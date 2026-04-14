YouTube Premium: Νέα αύξηση τιμής και μπέρδεμα με τις διαφημίσεις

Το YouTube βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο των online συζητήσεων, καθώς η πλατφόρμα φέρεται να αυξάνει για ακόμη μία φορά την τιμή του συνδρομητικού πακέτου Premium, την ίδια στιγμή που αναφορές κάνουν λόγο και για νέες διαφημίσεις 90 δευτερολέπτων που προβάλλονται χωρίς δυνατότητα παράλειψης.



YouTube has begun rolling out 90 second unskippable ads to their TV app



“It’s simply not worth it to watch YouTube on the TV” pic.twitter.com/5svu4aMZc2 — Dexerto (@Dexerto) April 9, 2026

Τι αλλάζει με το Premium

Η Google ενημερώνει επίσημα ότι αναπροσαρμόζει κατά διαστήματα τις τιμές των συνδρομητικών της προϊόντων, επικαλούμενη αλλαγές στην αγορά, πληθωρισμό και τοπικές μεταβολές στις φορολογικές επιβαρύνσεις. Στο παρελθόν έχουν ήδη καταγραφεί αυξήσεις σε πολλές αγορές, συμπεριλαμβανομένης και της Ευρώπης, με αρκετούς χρήστες να βλέπουν αισθητά υψηλότερους μηνιαίους λογαριασμούς.

Η χρονική σύμπτωση με τις αναφορές για εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας διαφημίσεις που δεν γίνεται να παραλειφθούν κάνει την κατάσταση ακόμη πιο εκνευριστική για το κοινό. Χρήστες σε τηλεοράσεις αναφέρουν ότι βλέπουν clips που ξεπερνούν τα 90 δευτερόλεπτα, κάτι που προκαλεί την εντύπωση ότι η δωρεάν εμπειρία στο YouTube γεμίζει ολοένα και περισσότερο με διαφημιστικά μηνύματα.



Τι λέει το YouTube για τις διαφημίσεις

Σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες του YouTube, τα διαφημιστικά μηνύματα που δεν μπορούν να παραλειφθούν έχουν ανώτατα όρια που είναι πολύ μικρότερα από τα 90 δευτερόλεπτα και η Google φέρεται να επιβεβαίωσε ότι η συγκεκριμένη διάρκεια δεν αποτελεί κανονικό διαφημιστικό format. Το YouTube δήλωσε επίσης ότι διερευνά το ζήτημα, αφήνοντας να εννοηθεί πως πρόκειται για τεχνικό πρόβλημα.

Τι σημαίνει για την πλατφόρμα

Η υπόθεση δείχνει ότι η μάχη του YouTube για περισσότερα έσοδα από συνδρομές και διαφήμιση συνεχίζεται, αλλά με κόστος στην εμπειρία χρήσης, ειδικά για όσους δεν πληρώνουν κάποιο από τα πακέτα του. Για πολλούς χρήστες, το δίλημμα γίνεται όλο και πιο έντονο: είτε θα πρέπει να πληρώσουν περισσότερα χρήματα για το πακέτο Premium, είτε θα πρέπει να υπομένουν τις ολοένα και πιο επιθετικές τακτικές της Google στο κομμάτι των διαφημίσεων.



Το ευρύτερο πλαίσιο

Δεν είναι η πρώτη φορά που το YouTube προχωρά σε ανατιμήσεις ή αυστηρότερη πολιτική διαφημίσεων, και το τελευταίο «επεισόδιο» απλώς ενισχύει την αίσθηση ότι η πλατφόρμα δοκιμάζει τα όρια της ανοχής του κοινού. Σε πολλές αγορές, οι προηγούμενες αυξήσεις είχαν ήδη προκαλέσει αντιδράσεις, ειδικά από συνδρομητές του οικογενειακού πακέτου και μένει να δούμε τι θα πει το κοινό στα νέα δεδομένα που θα εφαρμοστούν από τις 7 Ιουνίου. Τότε, το πακέτο Premium θα πάει στα 15,99 δολάρια το μήνα.