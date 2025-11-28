Τουμασάτου: Μόλις κρεμάσει το μαγουλάκι και πάρεις δυο κιλά ακούς '' Άντε πήγαινε μωρή κάνε δίαιτα''

Για τον ηλικιακό ρατσισμό μίλησε η Μαριάννα Τουμασάτου, που ήταν καλεσμένη στην εκπομπή Status, αναφέρθηκε όμως και στους haters.

«Φυσικά και υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός στις γυναίκες στην υποκριτική. Ο άντρας είναι πιο εύκολο να είναι γοητευτικός και μετά, γιατί γονιδιακά τον έχουμε συνηθίσει με τα γκρίζα μαλλιά να είναι αποδεκτός, να είναι σέξι κι όλα αυτά. Στη γυναίκα μόλις λίγο το μαγουλάκι κρεμάσει, πάρεις δύο κιλά γιατί οι ορμόνες είναι… μην το συζητήσουμε, αρχίζουν τα σχόλια "άντε πήγαινε μωρή κάνε δίαιτα"» είπε χαρακτηριστικά.

Η ηθοποιός μίλησε μεταξύ άλλων και για τα επικριτικά σχόλια που δέχεται στα social media όταν εκφέρει την άποψή της για θέματα που αφορούν την πολιτική. «Ειδικά αν διαφωνείς πολιτικά, δεν απαντάνε με πολιτικό λόγο αλλά με προσβλητικό λόγο. Με το αν πρήστηκες, με το αν έκανες ρυτίδες, με το αν πήρες κιλά. Φυσικά και τα βιώνω αυτά. Εννοείται πως το βιώνω κι εγώ, έχω πολλούς να με μισούν και δυνατούς. Δεν με στεναχωρούν τα σχόλια για μένα αλλά για αυτούς».