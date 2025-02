Τουρίστας έκανε χιουμοριστικό βίντεο στη Σαντορίνη και τα αρνητικά σχόλια έπεσαν «βροχή»

Έναν -το λιγότερο- κακόγουστο τρόπο επέλεξε τουρίστας από την Τζαμάικα για να εκφράσει την αγωνία που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στη Σαντορίνη εξαιτίας του καταιγισμού σεισμικών δονήσεων που πλήττουν την περιοχή.

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν φύγει από το νησί, τα σχολεία παραμένουν κλειστά και οι επιστήμονες δεν μπορούν με βεβαιότητα να εκτιμήσουν πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, ο νεαρός επισκέπτης της Σαντορίνης, έφτιαξε ένα βίντεο στο TikTok, στο οποίο φαίνεται να περιδιαβαίνει τα σοκάκια των Φηρών και να φωνάζει σαν να έχουν εξαφανιστεί όλοι οι άνθρωποι από το νησί.

Αν και το βίντεο έγινε πολύ γρήγορα viral, αρκετοί χρήστες, κυρίως Έλληνες, αντέδρασαν με αρνητικά σχόλια, σημειώνοντας ότι αυτή η εικόνα είναι συνηθισμένη τους χειμωνιάτικους μήνες στο νησί.

«Μεγάλωσα στη Σαντορίνη και ένα πράγμα που ξέρω είναι ότι το νησί είναι πάντα άδειο το χειμώνα», σημείωσε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος αρκέστηκε να γράψει «τραγικός».

«Πολύ ειρωνικό βίντεο», «Μακάρι να μπορούσα να γελάσω με το βίντεό σας, αλλά αγαπώ τη χώρα μου και πονάω με αυτά που βλέπω», ήταν κάποια άλλα σχόλια.

«Δεν βλέπω τίποτα αστείο σε όλο αυτό», είπε ένας άλλος, ενώ κάποιος έσπευσε να γράψει: «Μάς τρολλάρουν μες στην αγωνία μας!!! my friend we are quite anxious....thanks».