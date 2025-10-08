Τουρκία και Λευκορωσία υπέγραψαν συμφωνία εκλογικής συνεργασίας

Η Τουρκία και η Λευκορωσία υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης για εκλογική συνεργασία, στο πλαίσιο του 2ου Διεθνούς Εκλογικού Φόρουμ που πραγματοποιήθηκε στην πρωτεύουσα της Λευκορωσίας.

Η συμφωνία υπεγράφη μεταξύ του προέδρου του Ανώτατου Εκλογικού Συμβουλίου της Τουρκίας, Αχμέτ Γενέρ, και του προέδρου της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής της Λευκορωσίας, Ίγκορ Καρπένκο.

Στόχος του μνημονίου είναι η ενίσχυση της συνεργασίας στον εκλογικό τομέα, με έμφαση στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας, τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και τη βελτίωση της συμμετοχής των πολιτών στη δημοκρατική διαδικασία.

Σύμφωνα με την τουρκική αντιπροσωπεία, η συμφωνία προβλέπει επίσης δράσεις για την ενίσχυση της πρόσβασης στην εκλογική διαδικασία ευάλωτων ομάδων, όπως οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με αναπηρία, καθώς και μέτρα για την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων και των γυναικών στις εκλογές.

Ο Γενέρ δήλωσε ότι η Τουρκία στηρίζει πρωτοβουλίες που ενδυναμώνουν τις δημοκρατικές διαδικασίες και προωθούν τη διαφάνεια. Από την πλευρά του, ο Καρπένκο χαρακτήρισε τη συμφωνία «απόδειξη των στρατηγικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών», σημειώνοντας ότι η συνεργασία επεκτείνεται σε πολλούς τομείς πέρα από τις εκλογές.

Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία είχε στείλει εκλογικούς παρατηρητές στις προεδρικές εκλογές της Λευκορωσίας, τον Ιανουάριο του 2025, όπου ο Αλεξάντρ Λουκασένκο επανεξελέγη για έβδομη θητεία, εν μέσω διεθνών επικρίσεων για την αξιοπιστία της διαδικασίας.