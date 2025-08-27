Τουρκία: Σχέδιο για καταφύγια σε όλη την χώρα με φόντο πιθανή νέα κλιμάκωση έντασης στη Μέση Ανατολή

Η Τουρκία έχει ξεκινήσει την κατασκευή καταφυγίων και στις 81 επαρχίες, δήλωσε στο Middle East Eye μια πηγή που γνωρίζει τα σχέδια.

Σύμφωνα με τουρκικές πηγές, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ενέκρινε το έργο κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου τον Ιούνιο.

Εκείνη την εποχή το Ιράν και το Ισραήλ βρίσκονταν σε πόλεμο, με το Ισραήλ να χτυπά το Ιράν με αεροπορικές επιδρομές και την Τεχεράνη να απαντά με βαλλιστικούς πυραύλους.

Η Τουρκική Διοίκηση Οικιστικής Ανάπτυξης (TOKI) έχει αναλάβει την εκτέλεση της κατασκευής.

Πώς σχεδιάστηκε το δίκτυο των καταφυγίων

Τον περασμένο μήνα, μια έκθεση που εκπονήθηκε από την Τουρκική Εθνική Ακαδημία Πληροφοριών σχετικά με τον 12ήμερο πόλεμο του Ισραήλ με το Ιράν συνέστησε στην κυβέρνηση να δημιουργήσει συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και να κατασκευάσει άρτια εξοπλισμένα καταφύγια.

Η έκθεση πρότεινε τη χρήση υπόγειων σταθμών του μετρό στις μεγάλες πόλεις και την εφαρμογή μέτρων για την ελαχιστοποίηση των θυμάτων μεταξύ των αμάχων σε περίπτωση περιφερειακής σύγκρουσης.

Οι Τούρκοι αξιωματούχοι εντυπωσιάστηκαν ιδιαίτερα από το εκτεταμένο δίκτυο καταφυγίων του Ισραήλ σε μεγάλες πόλεις, το οποίο επέτρεπε στους πολίτες να βρουν καταφύγιο κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών.

Την Τρίτη, το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV ανέφερε ότι ο στόχος της πρωτοβουλίας είναι «η δημιουργία ασφαλών περιοχών όπου οι πολίτες μπορούν να προστατεύονται σε περίπτωση πιθανών πολέμων ή καταστροφών», συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών απειλών.

Το κανάλι σημείωσε ότι η Τουρκία επί του παρόντος δεν διαθέτει επαρκείς υποδομές στέγασης και ότι οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις δεν πληρούν τις βασικές απαιτήσεις.

Πού επικεντρώθηκαν οι μελέτες

Το Υπουργείο Αστικοποίησης έχει επίσης μελετήσει διεθνή παραδείγματα όπως η Ιαπωνία και η Ελβετία, ανέφερε το NTV, προσθέτοντας ότι οι κατασκευαστικές εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει σε ορισμένες πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Άγκυρας.

Ο Κανονισμός για τα Καταφύγια της Τουρκίας, που θεσπίστηκε το 1987, απαιτεί καταφύγια σε κτίρια άνω ενός ορισμένου μεγέθους. Στην πράξη, ωστόσο, ο κανονισμός συχνά αγνοείται, με πολλές καθορισμένες περιοχές καταφυγίων να χρησιμοποιούνται αντ' αυτού ως χώροι στάθμευσης ή αποθηκευτικοί χώροι.