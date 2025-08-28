Δυναμικό ντεμπούτο για τη νέα πρέσβη της Ελλάδας στον ΟΗΕ - Τι ανέφερε για τη Γάζα

Η νέα πρέσβης της Ελλάδας στον ΟΗΕ, Αγλαΐα Μπαλτά, η οποία παρουσίασε αυτήν την εβδομάδα τα διαπιστευτήρια της στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, μπήκε κατευθείαν «στα βαθιά» με το που ανέλαβε το νέο της πόστο.

Με μια αιχμηρή τοποθέτηση συμμετείχε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του οργανισμού για τις εξελίξεις στη Γάζα και το Παλαιστινιακό καθώς ανέφερε πως «η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα είναι καταστροφική και πρέπει να αναστραφεί επειγόντως».

«Η Ελλάδα προχώρησε πρόσφατα σε ρίψη τροφίμων από αέρος πάνω από τη Γάζα, σε στενή συνεργασία με την ΕΕ και άλλους περιφερειακούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένης της Ιορδανίας. Παράλληλα, η επανεκκίνηση του Κυπριακού διαδρόμου, κρίσιμου κρίκου στην ανθρωπιστική αλυσίδα, αναμένεται να επισπεύσει την παράδοση βοήθειας στη Γάζα» τόνισε.

«Πιο επείγουσα από ποτέ μία συνολική εκεχειρία»

Η κ. Μπαλτά σημείωσε ότι η επέκταση των εποικισμών και η βία εποίκων στη Δυτική Όχθη υπονομεύουν περαιτέρω τις προοπτικές για ειρήνη. «Είμαστε εξίσου έντονα αντίθετοι σε κάθε προσπάθεια βίαιης μετακίνησης του παλαιστινιακού πληθυσμού. Εξίσου, η κλιμάκωση της βίας εποίκων, περιλαμβανομένης αυτής κατά χριστιανικών κοινοτήτων, είναι ανησυχητική - και πρέπει να αντιμετωπιστεί χωρίς καθυστέρηση» πρόσθεσε.

Μια νέα, διαρκής και συνολική εκεχειρία, ανέφερε η κ. Μπαλτά, «είναι πιο επείγουσα από ποτέ» και επανέλαβε την ελληνική θέση ότι «θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι η Χαμάς δεν θα έχει κανένα κυβερνητικό ή στρατιωτικό ρόλο στη Γάζα».

Η κ. Μπαλτά αναφέρθηκε στην πρόσφατη διεθνή διάσκεψη για την εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών, που συνδιοργανώθηκε από τη Γαλλία και τη Σαουδική Αραβία στη Νέα Υόρκη τον περασμένο μήνα, τονίζοντας ότι αυτή «κατέδειξε τη διευρυμένη διεθνή βούληση για την εξασφάλιση ειρήνης και σταθερότητας». «Καλούμε τα μέρη να επιδείξουν το απαιτούμενο πολιτικό θάρρος για να προχωρήσουν προς μια βιώσιμη λύση δύο κρατών, μέσω της αναζωογόνησης της πολιτικής διαδικασίας, σε συμφωνία με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας» ανέφερε.

Η επόμενη ημέρα στη Γάζα συζητήθηκε εκτενώς στον Λευκό Οίκο

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προήδρευσε σε μια σύσκεψη σχετικά με τον πόλεμο στη Γάζα την Τετάρτη (27/8), με τη συμμετοχή του πρώην πρωθυπουργού της Βρετανίας Τόνι Μπλερ και του πρώην απεσταλμένου του Τραμπ στη Μέση Ανατολή Τζάρετ Κούσνερ.

Ο Τραμπ, ανώτεροι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου, ο Μπλερ και ο Κούσνερ συζήτησαν όλες τις πτυχές του ζητήματος της Γάζας, συμπεριλαμβανομένης της κλιμάκωσης των παραδόσεων επισιτιστικής βοήθειας, της κρίσης με τους ομήρους, των μεταπολεμικών πλάνων, αλλά και άλλα θέματα.

Ήταν απλά μια πολιτική συνάντηση, σαν αυτές που πραγματοποιούνται συχνά από τον Τραμπ και την ομάδα του. Ο Κούσνερ, που είναι παντρεμένος με την κόρη του Τραμπ, Ιβάνκα, ήταν βασικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ σε θέματα Μέσης Ανατολής.

Ο Μπλερ, που ήταν πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράκ το 2003, έχει επίσης δραστηριοποιηθεί σε θέματα Μέσης Ανατολής. Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ είχε προανήγγειλε τη συνάντηση από τις αρχές της εβδομάδας.