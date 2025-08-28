CNN: Τρεις οι επιθέσεις στο θανατηφόρο χτύπημα στο νοσοκομείο Νάσερ της Γάζας

Αντιμέτωπο με την διεθνή καταδίκη είναι το Ισραήλ μετά τις επιθέσεις στο μεγαλύτερο νοσοκομείο στο νότιο τμήμα της Γάζας αυτή την εβδομάδα. Από τις διαδοχικές επιθέσεις έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 22 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων υγειονομικοί υπάλληλοι, μέλη ομάδων έκτακτης ανάγκης και πέντε δημοσιογράφοι.

Η επίθεση στο νοσοκομείο έλαβε χώρα λίγο μετά τις 10 π.μ. τοπική ώρα τη Δευτέρα, όταν ένα μπαλκόνι στο νοσοκομείο Νάσερ στο Χαν Γιούνις χτυπήθηκε από κάτι που φαίνεται να είναι οβίδα τανκ, σκοτώνοντας μεταξύ άλλων έναν κάμεραμαν του πρακτορείου Reuters. Εννέα λεπτά αργότερα, καθώς μια ομάδα διασωστών και άλλοι δημοσιογράφοι φρόντιζαν τα θύματα, χτυπήθηκαν όταν ο ισραηλινός στρατός πυροβόλησε ξανά το νοσοκομείο – μια τακτική γνωστή ως «διπλό χτύπημα» (Double tap).

Σε νέο βίντεο που φέρνει στη δημοσιότητα το CNN, αποκαλύπτεται ότι αυτό το δεύτερο χτύπημα ήταν στην ουσία δύο σχεδόν ταυτόχρονες επιθέσεις. Η δεύτερη και η τρίτη επίθεση φαίνεται να προκάλεσαν τους περισσότερους θανάτους.

Η σκόπιμη επίθεση σε διασώστες, δημοσιογράφους και άλλους πολίτες αποτελεί παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και έγκλημα πολέμου.

Τη Δευτέρα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, παραδέχτηκε ότι το περιστατικό ήταν «ένα τραγικό ατύχημα».

Ωστόσο, την Τρίτη, ο ισραηλινός στρατός υπερασπίστηκε την επίθεση στο νοσοκομείο, ισχυριζόμενος ότι έξι «τρομοκράτες» σκοτώθηκαν στην επίθεση, η οποία, όπως είπε, είχε ως στόχο μια «κάμερα που είχε τοποθετηθεί από τη Χαμάς». Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) δήλωσαν ότι συνεχίζουν να ερευνούν «αρκετές ασάφειες» στην κατανόησή τους για το τι συνέβη. Επέμειναν ότι οι IDF «δεν στοχεύουν σκόπιμα αμάχους».

Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής

Η πρώτη επίθεση έπληξε την εξωτερική σκάλα του νοσοκομείου Νάσερ, όπου ο κάμεραμαν του Reuters Hussam Al-Masri πραγματοποιούσε λήψεις, περίπου στις 10:08 π.μ. τοπική ώρα στη Γάζα.

Ο Al-Masri σκοτώθηκε και η κάμερά του έσβησε.

Περίπου εννέα λεπτά μεσολάβησαν μεταξύ της πρώτης επίθεσης και των δύο επόμενων, κατά τη διάρκεια των οποίων οι πρώτοι ανταποκριτές, οι εργαζόμενοι στην πολιτική άμυνα και οι δημοσιογράφοι έσπευσαν στον τέταρτο όροφο για να βοηθήσουν τα πρώτα θύματα και να καταγράψουν την επίθεση.

Ο Hatem Omar, ένας άλλος συνεργάτης του Reuters, κινηματογραφούσε τις προσπάθειες διάσωσης από ψηλά. Εν τω μεταξύ, από το έδαφος κάτω από το νοσοκομείο, το τηλεοπτικό κανάλι Al Ghad TV μετέδιδε ζωντανά βίντεο από τους πρώτους διασώστες που βρισκόταν στη σκάλα.

Λίγα λεπτά αργότερα, στις 10:17 π.μ. τοπική ώρα έπεσαν η δεύτερη και η τρίτη βολή, σημειώνει το CNN.

Ο Ομάρ, που τραυματίστηκε, δήλωσε στο CNN από το νοσοκομειακό κρεβάτι του τη Δευτέρα: «Δημοσιογράφοι, ασθενείς, νοσοκόμες, πολιτοφύλακες ήταν στις σκάλες. Ήμασταν ο άμεσος στόχος».

Μια ανάλυση καρέ-καρέ ενός άλλου βίντεο που απέκτησε το CNN από την ίδια στιγμή καθιστά σαφές ότι δύο ακόμη βλήματα εκτοξεύθηκαν στο νοσοκομείο. Ένα βλήμα χτυπά τις σκάλες όπου είχαν συγκεντρωθεί οι πρώτοι ανταποκριτές. Μια στιγμή αργότερα, ένα άλλο εκρήγνυται σχεδόν στο ίδιο σημείο.

Τα δύο σχεδόν ταυτόχρονα βλήματα είναι πιθανό να προέρχονται από «πολυχρηστικά» πυροβόλα όπλα αρμάτων, όπως το ισραηλινό μοντέλο M339, σύμφωνα με ανάλυση του ειδικού σε θέματα όπλων N.R. Jenzen-Jones, ο οποίος είναι διευθυντής της Armament Research Services. Η ζημιά που παρατηρείται μετά τις επιθέσεις είναι σύμφωνη με αυτόν τον τύπο πυρομαχικών, είπε, «με σαφή στοιχεία ζημιάς από έκρηξη και θραύσματα».

«Η πρόσκρουση δύο βλημάτων σχεδόν την ίδια στιγμή υποδηλώνει ότι δύο άρματα μάχης ενδέχεται να πυροβόλησαν ταυτόχρονα τον στόχο», δήλωσε ο Jenzen-Jones στο CNN. «Είναι δύσκολο να βγάλουμε πολλά συμπεράσματα από αυτό, αλλά υποδηλώνει μια πιο προσεκτικά συντονισμένη επίθεση, παρά ένα μεμονωμένο όχημα που πυροβολεί έναν «στόχο ευκαιρίας». Τα σύγχρονα πυροβόλα άρματα μάχης, υποστηριζόμενα από τους αισθητήρες και τα συστήματα των σύγχρονων αρμάτων μάχης, είναι πολύ ακριβή».

Όταν ρωτήθηκε για το τρίτο βλήμα, ο IDF είπε ότι δεν είχε περαιτέρω σχόλια.

Αφού τα θύματα μεταφέρθηκαν στο εσωτερικό του νοσοκομείου, φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από έναν υπάλληλο του Υπουργείου Υγείας της Γάζας δείχνουν αίμα να λεκιάζει πολλούς ορόφους της σκάλας.

WARNING: GRAPHIC CONTENT

Video shows the moment a second strike hit Nasser hospital in Khan Younis, as emergency responders were removing the bodies of those killed in another strike minutes earlier https://t.co/DXtTbrTRJq pic.twitter.com/J2kHVop0Ez — Reuters (@Reuters) August 25, 2025

Ποιοι είναι οι δημοσιογράφοι που σκοτώθηκαν

Οι πέντε δημοσιογράφοι που σκοτώθηκαν ήταν ο συνεργάτης του Reuters Al-Masri, οι ανεξάρτητοι οπτικοδημοσιογράφοι Mariam Abu Dagga και Moath Abu Taha, οι οποίοι εργάζονταν και οι δύο για το Associated Press (AP) και το Reuters καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου, ο ανεξάρτητος δημοσιογράφος Ahmed Abu Aziz και ο Mohammad Salama, κάμεραμαν του Al Jazeera στη Γάζα.

Το μπαλκόνι του τέταρτου ορόφου και η σκάλα του νοσοκομείου Nasser χρησιμοποιούνταν συχνά ως θέση για ζωντανές μεταδόσεις από το Reuters, το Associated Press και άλλα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Η τοποθεσία ήταν επίσης γνωστή για τη χρήση της από δημοσιογράφους που αναζητούσαν σήμα κινητής τηλεφωνίας για να ανεβάσουν το υλικό τους.