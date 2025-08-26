Ισραήλ: Δεν συζητήθηκε εκεχειρία στο συμβούλιο με Νετανιάχου- Βίντεο με τούνελ της Χαμάς από τον IDF

Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ ολοκλήρωσε τη συνεδρίασή του χωρίς να συζητήσει την 60ήμερη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης των ομήρων, την οποία πρότειναν οι διαμεσολαβητές και έγινε δεκτή από τη Χαμάς, όπως αναφέρουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

To υπουργικό συμβούλιο διήρκεσε λιγότερο από τρεις ώρες και δεν περιλάμβανε επίσημη ψηφοφορία για τη λήψη κάποιας απόφασης, σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 12.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στον απόηχο της αιματηρής επίθεσης του ισραηλινού στρατού στο νοσοκομείο Νάσερ στη Γάζα, η οποία οδήγησε στον θάνατο 20 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων 5 δημοσιογράφων, προκαλώντας παγκόσμια κατακραυγή.

Φωτό: Reuters

Παράλληλα, η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου έγινε ενώ στη χώρα έχουν ξεσπάσει μαζικές διαδηλώσεις που ζητούν από τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να τερματίσει τον αέναο πόλεμο στη Γάζα και να έρθει σε συμφωνία με την Χαμάς για την απελευθέρωση των ομήρων.

Φωτό: Reuters

Μάλιστα, διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν και έξω από το χώρο συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου στο γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Φωτό: Reuters

Φωτό: Reuters

Σύμφωνα με το Channel 12, το Ισραήλ έχει τονίσει στην Αίγυπτο ότι δεν ενδιαφέρεται για μια συμφωνία σε στάδια και θα διαπραγματευτεί μόνο μια συνολική συμφωνία.

Πάντως, η συμφωνία που βρίσκεται στο τραπέζι φέρεται να περιλαμβάνει μια 60ήμερη εκεχειρία που θα οδηγήσει στην απελευθέρωση 10 ζωντανών ομήρων.

Σύμφωνα με το δίκτυο, η στάση της κυβέρνησης δεν έχει αλλάξει, καθώς προχωρά με την επιχείρηση κατάληψης της πόλης της Γάζας, προκειμένου να καταστρέψει την Χαμάς και να πιέσει για συνολική συμφωνία.

Σημειώνεται ότι βασικοί διαμεσολαβητές στη διαπραγμάτευση μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, είναι η Αίγυπτος και το Κατάρ, ενώ συμμετοχή έχουν και οι ΗΠΑ.

Βίντεο του IDF με την καταστροφή τούνελ της Χαμάς

Την ίδια ώρα, ο IDF έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από επιχειρήσεις του τελευταίου διαστήματος στη Γάζα, στα οποία προχωρά στην καταστροφή τούνελ και υπόγειων υποδομών που κατασκεύασε η Χαμάς για τις δραστηριότητές της.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, εντοπίστηκαν δύο υπόγειες σήραγγες της Χαμάς. Στην πρώτη είχαν κατασκευαστεί χώροι διαβίωσης και αποθήκευσης τροφίμων, όπλων καθώς και άλλες εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούσε η Χαμάς.

Οι Ισραηλινοί στρατιώτες το σφράγισαν χρησιμοποιώντας μπετόν.

Η δεύτερη διαδρομή, η οποία εκτεινόταν για εκατοντάδες μέτρα κάτω από την επιφάνεια, καταστράφηκε ολοκληρωτικά από τις ισραηλινές δυνάμεις.