Η Χαμάς επιβεβαίωσε τον θάνατο του Μοχάμεντ Σινουάρ μετά από τρεις μήνες

Η Χαμάς επιβεβαίωσε σήμερα τον θάνατο ενός από τους επικεφαλής της, του Μοχάμεντ Σινουάρ, τρεις μήνες αφότου ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι τον είχε σκοτώσει σε πλήγμα στη Χαν Γιούνις στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Ο Μοχάμεντ Σινουάρ ήταν επικεφαλής της Χαμάς για τη Λωρίδα της Γάζας και αδελφός του Γιαχία Σινουάρ, του πρώην ανώτατου ηγέτη του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, που θεωρείται ότι ήταν ο αρχιτέκτονας της επίθεσης χωρίς προηγούμενο που εξαπέλυσε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα.

Ο Γιαχία Σiνουάρ σκοτώθηκε από το Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2024 από πυρά ισραηλινών στρατιωτών στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

Ο Μοχάμεντ Σινουάρ «εξοντώθηκε» στις 13 Μαΐου 2025, «ενώ κρυβόταν σε υπόγειο κέντρο διοίκησης και ελέγχου», είχε πει ο ισραηλινός στρατός.

Η φωτογραφία του δίπλα σε αυτές πολιτικών και στρατιωτικών αξιωματούχων της Χαμάς που σκοτώθηκαν από το Ισραήλ δημοσιοποιήθηκαν χθες βράδυ από το παλαιστινιακό κίνημα.

Είναι φωτογραφίες του Γιαχία Σινουάρ, του Ισμαήλ Χανίγια, του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς, το Μοχάμεντ Ντέιφ, του διοικητή της ένοπλης πτέρυγας του κινήματος Ταξιαρχίες αλ Κάσαμ, και δύο μελών του στρατιωτικού συμβουλίου, του Μπάσεμ Ίσα και του Ραέντ Ταμπέτ. Παρουσιάζονται όλοι τους ως «μάρτυρες μέλη του στρατιωτικού συμβουλίου».

Δύο πηγές της Χαμάς είχαν πει πως ο Μοχάμεντ Σινουάρ ανέλαβε επικεφαλής του στρατιωτικού συμβουλίου των Ταξιαρχιών αλ Κάσαμ μετά τη δολοφονία του Μοχάμεντ Ντέιφ.

Η εξόντωση και η ταυτοποίηση

Στις 8 Ιουνίου, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι ταυτοποίησε το πτώμα του Μοχάμεντ Σινουάρ, «που βρέθηκε κοντά σε υπόγεια σήραγγα κάτω από το ευρωπαϊκό νοσοκομεία της Χαν Γιούνις».

Η επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 οδήγησε στον θάνατο 1.219 ανθρώπων από ισραηλινής πλευράς, οι πλειονότητα των οποίων ήταν άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση επίσημα στοιχεία. Από του 251 ανθρώπους που απήχθησαν εκείνη την ημέρα, 47 εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα, 25 από τους οποίους έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Η εκστρατεία αντιποίνων του Ισραήλ οδήγησε στον θάνατο τουλάχιστον 63.025 ανθρώπων στη Γάζα, η πλειονότητα των οποίων ήταν επίσης άμαχοι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.