Global Sumud Flotilla: Πληρώματα από 44 χώρες θα σαλπάρουν την Κυριακή για τη Γάζα

Πληρώματα από 44 χώρες θα σαλπάρουν με δεκάδες πλοία την Κυριακή 31 Αυγούστου για τη Γάζα, στην προσπάθεια να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια για τους αμάχους.

Πρόκειται για τον Διεθνή Στόλο Αλληλεγγύης του Global Sumud Flotilla, στον οποία θα συμμετέχει ξανά η ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, όπως έχει ήδη γίνει γνωστό.

Δεκάδες πλοία θα σαλπάρουν την Κυριακή από λιμάνια της Μεσογείου με κατεύθυνση την Γάζα.

Υπενθυμίζουμε ότι την προηγούμενη φορά που επιχειρήθηκε κάτι αντίστοιχο, με ακτιβιστές να πλέουν με το Madleen προς τη Λωρίδα της Γάζας, οι ισραηλινές δυνάμεις τους συνέλαβαν και τους απέλασαν. Το περιστατικό αυτό συνέβη τη νύχτα της 8ης προς την 9η Ιουνίου, οπότε 12 Γάλλοι, Γερμανοί, Βραζιλιάνοι, Τούρκοι, Σουηδοί, Ισπανοί και Γερμανοί βρίσκονταν σε απόσταση περίπου 185 χιλιομέτρων δυτικά της ακτής της Γάζας. Μετά τον έλεγχο που έγινε, οι επιβαίνοντες απελάθηκαν, ορισμένοι έπειτα από σύντομη κράτησή τους.

Εκδηλώσεις και πορείες την Κυριακή στην Αθήνα

Με αφορμή τον απόπλου των πλοίων αλληλεγγύης στο πλαίσιο του Global Sumud Flotilla, στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση παρουσίασης και μεγάλή συναυλία στα Προπύλαια και ώρα 19:30. Αντίστοιχες πορείες και δράσεις θα πραγματοποιηθούν και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.

Σε ανακοίνωσή της, η πρωτοβουλία March to Gaza Greece, μέλη της οποίας θα συμμετέχουν στα πληρώματα που θα ταξιδέψουν στην Γάζα, επισημαίνει: «Με τις δράσεις της ημέρας αυτής θέλουμε να ακουστεί παντού πως ξεκινάμε να σπάσουμε τον παράνομο αποκλεισμό στην Γάζα ώστε ολόκληρη η χώρα να είναι συντονισμένη με την πορεία του στόλου μας

Μα κυρίως θέλουμε να ακουστεί μέχρι κάθε γωνιά της γης ότι πρέπει ΤΩΡΑ να σταματήσει η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού».