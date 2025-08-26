Αθήνα: Πορεία αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό με κεντρικό σύνθημα «Σταματήστε τώρα τη γενοκτονία»

Με δυναμικό παλμό πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Πάρκο Ελευθερίας στην Αθήνα, με κεντρικό σύνθημα «Σταματήστε τώρα τη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού στη Γάζα». Ακολούθησε πορεία προς τις πρεσβείες των ΗΠΑ και Ισραήλ.

Reuters

Όπως τόνισαν, οι βομβαρδισμοί, οι εντολές εκκένωσης της Βόρειας Γάζας και το σχέδιο εγκατάστασης εποίκων στη Δυτική Όχθη αποτελούν την υλοποίηση μιας «τελικής λύσης» που οδηγεί σε εκτοπισμό των Παλαιστινίων από τη γη τους. «Θέλουν να λυγίσουν την αντίσταση ενός λαού που εδώ και 22 μήνες στέκεται όρθιος απέναντι σε φονικές επιδρομές», σημείωσαν χαρακτηριστικά.

Reuters

Παράλληλα, και στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε πορεία αλληλεγγύης. Με σύνθημα «Λευτεριά στην Παλαιστίνη», συλλογικότητες της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς, του αντιεξουσιαστικού χώρου και φοιτητικοί σύλλογοι συγκεντρώθηκαν στο άγαλμα του Βενιζέλου και κατέβηκαν στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, κρατώντας πανό και σημαίες.

Το κάλεσμα προήλθε από την παλαιστινιακή παροικία στην Αθήνα και βρήκε ανταπόκριση από πολιτικές οργανώσεις, αριστερές συλλογικότητες, γυναικείες οργανώσεις, φορείς, σωματεία και φοιτητές. Οι διαδηλωτές εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στον παλαιστινιακό λαό, ζητώντας τον τερματισμό της ισραηλινής επιχείρησης στη Γάζα και ξεκαθαρίζοντας πως η Ελλάδα δεν πρέπει να έχει καμία εμπλοκή στα πολεμικά σχέδια.