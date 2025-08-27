«Βόμβα» από Νετανιάχου: Αναγνώρισε για πρώτη φορά τη γενοκτονία Αρμενίων και Ελλήνων του Πόντου

Σε μία κίνηση έκπληξη ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, αναγνώρισε για πρώτη φορά δημόσια τη γενοκτονία των Αρμενίων, των Ασσυρίων και των Ελλήνων του Πόντου κατά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδουν οι Times of Israel, το Ισραήλ απέφευγε επί δεκαετίες να προβεί σε επίσημη αναγνώριση των σφαγών που διέπραξε η Οθωμανική Αυτοκρατορία, καθώς οι σχέσεις με την Τουρκία θεωρούνταν κρίσιμες σε εμπορικό και στρατηγικό επίπεδο. Η χθεσινή δήλωση του Νετανιάχου, ωστόσο, φαίνεται να σηματοδοτεί αλλαγή στάσης του Ισραήλ, σε μια περίοδο που οι σχέσεις Άγκυρας–Τελ Αβίβ βρίσκονται σε παρατεταμένη ένταση.

Ο Νετανιάχου ρωτήθηκε σε podcast του Πάτρικ Μπετ-Ντέιβιντ γιατί το Ισραήλ δεν έχει αναγνωρίσει τη γενοκτονία, με εκείνον να απαντά: «Νομίζω ότι το έχουμε κάνει. Νομίζω ότι η Κνεσέτ έχει περάσει σχετικό ψήφισμα».

Όταν ο δημοσιογράφος επισήμανε ότι δεν υπάρχει σχετικός νόμος και κανένας πρωθυπουργός δεν είχε προβεί μέχρι σήμερα σε τέτοια αναγνώριση, ο Νετανιάχου πρόσθεσε: «Μόλις το έκανα. Ορίστε».

BREAKING!



Prime Minister @Netanyahu OFFICIALLY recognizes the Armenian, Assyrian & Greek genocide committed by the Ottoman Empire. pic.twitter.com/fLtsr41YRy — Patrick Bet-David (@patrickbetdavid) August 26, 2025

Οι Αρμένιοι ζητούν εδώ και δεκαετίες διεθνή αναγνώριση για τις σφαγές που άφησαν περίπου 1,5 εκατομμύριο νεκρούς. Η Τουρκία –διάδοχος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας– απορρίπτει κατηγορηματικά τον όρο «γενοκτονία», χαρακτηρίζοντας τα γεγονότα ως «τραγικές απώλειες πολέμου».

Οι σχέσεις με την Τουρκία είναι ήδη αρκετά τεταμένες τα τελευταία χρόνια, με τους διπλωματικούς δεσμούς να έχουν ουσιαστικά ανασταλεί και τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να συγκρίνει συχνά το Ισραήλ με τους ναζί και τον Νετανιάχου με τον Χίτλερ εξαιτίας του πολέμου στη Γάζα.

Μέχρι σήμερα, μόλις 34 χώρες έχουν αναγνωρίσει επίσημα τη γενοκτονία. Οι περισσότερες κυβερνήσεις αποφεύγουν να το πράξουν, προκειμένου να μη διαταράξουν τις σχέσεις τους με την Άγκυρα.

Στο παρελθόν υπήρξαν προσπάθειες Ισραηλινών πολιτικών, όπως του πρώην προέδρου Ρεουβέν Ριβλίν, να τεθεί το ζήτημα στην Κνεσέτ. Ωστόσο, κάθε φορά η πολιτική συγκυρία και οι ισορροπίες με την Τουρκία οδηγούσαν σε αναβολές.

Η χθεσινή δήλωση του Νετανιάχου, αν και λιτή, ενδέχεται να ανοίξει τον δρόμο για μια ιστορική αλλαγή στάσης του Ισραήλ, με διεθνείς αναλυτές να κάνουν λόγο για πιθανή «τομή» στην επίσημη πολιτική της χώρας.