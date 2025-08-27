«Πυρά» Άγκυρας σε Νετανιάχου για αναγνώριση γενοκτονίας Αρμενίων, Ποντίων: Καλύπτει τα εγκλήματά του

Έντονη ήταν η αντίδραση της Τουρκίας εναντίον του Μπενιαμίν Νετανιάχου με αφορμή τη δήλωση του ότι αναγνωρίζει τη γενοκτονία των Ποντίων και των Αρμενίων.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών λίγο μετά τη δήλωση του Μπενιαμίν Νετανιάχου που ανέφερε ότι η Κνεσέτ αναμένεται να αναγνωρίσει επίσημα την γενοκτονία των Ποντίων και των Αρμενίων, προχώρησε σε σκληρή απάντηση, καταδικάζοντας τους ισχυρισμούς του.



Ειδικότερα με ανακοίνωση του το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, βλέπει πολιτικές σκοπιμότητες πίσω από την κίνηση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού κατηγορώντας τον ότι προσπαθεί με αυτό τον τρόπο να συγκαλύψει τα εγκλήματα του.

Η ανακοίνωση του Τουρκικού ΥΠΕΞ

«Η δήλωση του Νετανιάχου σχετικά με τα γεγονότα του 1915 αποτελεί μια προσπάθεια εκμετάλλευσης των οδυνηρών γεγονότων του παρελθόντος για πολιτικά κίνητρα.

Ο Νετανιάχου, ο οποίος δικάζεται για τον ρόλο του στη γενοκτονία που διαπράχθηκε εναντίον του παλαιστινιακού λαού, προσπαθεί να συγκαλύψει τα εγκλήματα που έχουν διαπράξει ο ίδιος και η κυβέρνησή του.

Καταδικάζουμε και απορρίπτουμε αυτή τη δήλωση, η οποία είναι ασυμβίβαστη με τα ιστορικά και νομικά δεδομένα.»

H αναγνώριση της Γενοκτονίας

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, αναγνώρισε για πρώτη φορά δημόσια τη γενοκτονία των Αρμενίων, των Ασσυρίων και των Ελλήνων του Πόντου κατά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδουν οι Times of Israel, το Ισραήλ απέφευγε επί δεκαετίες να προβεί σε επίσημη αναγνώριση των σφαγών που διέπραξε η Οθωμανική Αυτοκρατορία, καθώς οι σχέσεις με την Τουρκία θεωρούνταν κρίσιμες σε εμπορικό και στρατηγικό επίπεδο. Η χθεσινή δήλωση του Νετανιάχου, ωστόσο, φαίνεται να σηματοδοτεί αλλαγή στάσης του Ισραήλ, σε μια περίοδο που οι σχέσεις Άγκυρας–Τελ Αβίβ βρίσκονται σε παρατεταμένη ένταση.

Ο Νετανιάχου ρωτήθηκε σε podcast του Πάτρικ Μπετ-Ντέιβιντ γιατί το Ισραήλ δεν έχει αναγνωρίσει τη γενοκτονία, με εκείνον να απαντά: «Νομίζω ότι το έχουμε κάνει. Νομίζω ότι η Κνεσέτ έχει περάσει σχετικό ψήφισμα».

Όταν ο δημοσιογράφος επισήμανε ότι δεν υπάρχει σχετικός νόμος και κανένας πρωθυπουργός δεν είχε προβεί μέχρι σήμερα σε τέτοια αναγνώριση, ο Νετανιάχου πρόσθεσε: «Μόλις το έκανα. Ορίστε».