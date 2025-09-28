Τούρτα γενεθλίων: Πώς ξεκίνησε η γλυκιά ιστορία με τα κεράκια και τις ευχές

Τα γενέθλια και οι τούρτες έχουν γίνει σχεδόν ταυτόσημες έννοιες. Στη θέα μιας γλυκιάς τούρτας, το μυαλό πηγαίνει σε ένα σκηνικό με φίλους που τραγουδούν το «Happy Birthday» και στον εορτάζοντα ή την εορτάζουσα που κάνει μια ευχή πριν σβήσει τα κεριά.

Ωστόσο, έχετε αναρωτηθεί πώς αυτή η γλυκιά λιχουδιά έγινε αναπόσπαστο κομμάτι των γενεθλίων; Η παράδοση της τούρτας γενεθλίων έχει ένα ενδιαφέρον ταξίδι, γεμάτο με ιστορία, νόημα και γιορτινό χρώμα.

Από πού ξεκίνησαν όλα

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η ιδέα των κέικ γενεθλίων ξεκίνησε πριν από πολλούς αιώνες. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι φέρονται να ήταν ο πρώτος πολιτισμός που γιόρταζε γενέθλια. Όταν στέφθηκαν οι Φαραώ, πίστευαν ότι έγιναν θεοί. Ως εκ τούτου, η ημέρα της στέψης ενός φαραώ θεωρήθηκε ως η «γέννησή» του ως θεός, οπότε μια ιδιαίτερη γιορτή δημιουργήθηκε!

Επίσης, οι αρχαίοι Έλληνες που είχαν στενούς δεσμούς με την Αίγυπτο, αποφάσισαν ότι ήθελαν να μιμηθούν αυτές τις εορταστικές εκδηλώσεις, αλλά με μια νόστιμη προσθήκη: το κέικ! Στους δικούς τους εορτασμούς, οι (αρχαίοι) Έλληνες έφτιαχναν κυκλικά κέικ, με κεριά στην κορυφή, για να συμβολίσουν το φεγγάρι. υτό είναι ένα από τα πρώτα παραδείγματα συνδυασμού κέικ και κεριών.

Ήταν μια ξεχωριστή τελετή για να αποδώσουν τιμές στη θεά Άρτεμη, τη θεά του φεγγαριού, του κυνηγιού και της αγνότητας. Το στρογγυλό σχήμα των κέικ έχει παραμείνει μέχρι σήμερα στις τούρτες, αλλά οι Έλληνες δεν ήταν οι τελευταίοι που πήραν την παράδοση.

Τα γενέθλια των παιδιών στη μεσαιωνική Γερμανία

Αργότερα, στη μεσαιωνική Γερμανία, τα γενέθλια των παιδιών γιορτάζονταν με ένα πάρτι που ονομάζονταν Kinderfest. Γλυκά κέικ ψήνονταν για τα παιδιά και κεριά τοποθετούνταν στην κορυφή - ένα για κάθε έτος της ζωής τους, συν ένα επιπλέον για καλή τύχη. Η τούρτα σε εκείνη την εποχή ήταν πιο πολύ σαν γλυκό ψωμί, και η παράδοση με τα κεριά και το σβήσιμο τους για να κάνεις ευχή, θεωρείται ότι προέρχεται από αυτό το γερμανικό έθιμο.

Το έθιμο εξαπλώθηκε στην Ευρώπη και έγινε πιο δημοφιλές τον 17ο με 18ο αιώνα, όταν η ζαχαροπλαστική έγινε πιο διαδεδομένη στον κόσμο και τα κεριά απέκτησαν συμβολική σημασία, όπως και η ευχή πριν το σβήσιμο έγινε έθιμο. Η πιο μοντέρνα εκδοχή του εθίμου με τούρτα, κεράκια, τραγούδι γενεθλίων («Happy Birthday») και ευχή, καθιερώθηκε τον 19ο και 20ό αιώνα, κυρίως στις ΗΠΑ και στη συνέχεια παγκόσμια.