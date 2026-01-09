«Walk of shame» στην Κολομβία: Έγδυσαν δύο κλέφτες, τους έβαψαν και τους περιέφεραν στους δρόμους

Αν και οι κολομβιανές Αρχές έχουν εκδώσει κατά καιρούς ανακοινώσεις στις οποίες ζητούν από τους πολίτες να μην προβαίνουν σε πράξεις αυτοδικίας, καθημερινά γίνονται viral περιπτώσεις αυτού του είδους σε όλη τη χώρα με τους υπεύθυνους να δηλώνουν ότι έχουν κουραστεί από την εγκληματικότητα και γι' αυτό αποφασίζουν να τιμωρήσουν με τη χρήση βίας τους κλέφτες που συλλαμβάνονται επ' αυτοφώρω από τα θύματά τους ή τους κατοίκους της περιοχής.

Τελευταίο περιστατικό, όπως διαβάζουμε στο infobae, αυτό που είδε το φως της δημοσιότητας από τη συνοικία El Picacho, της κοινότητας 6 του Μεντεγίν, στην Αντιόχεια, όπου δύο ύποπτοι κλέφτες «συνελήφθησαν» από κατοίκους, οι οποίοι στη συνέχεια τους έγδυσαν και έβαψαν το σώμα τους με πράσινο χρώμα. Μάλιστα, έγραψαν λέξεις όπως «αρουραίος» ή «κλέφτης» στα σώματα των κλεφτών, οι οποίοι εξαναγκάστηκαν να κατέβουν στον κεντρικό δρόμο του El Picacho υπό το άγρυπνο βλέμμα των κατοίκων της περιοχής.

Στα βίντεο φαίνεται πώς οι δύο άνδρες κατεβαίνουν από το βουνό ενώ τους ακολουθεί ένας άνδρας με μοτοσικλέτα, ο οποίος πατάει την κόρνα του οχήματος για να τραβήξει την προσοχή των περαστικών.

Δεν είναι γνωστό τι συνέβη μετά την αποχώρηση των φερόμενων ως κλεφτών από τη γειτονιά, καθώς μέχρι στιγμής η Αστυνομία του Valle de Aburra δεν έχει εκδώσει καμία ανακοίνωση σχετικά με το θέμα. Σε λιγότερο από τρεις ώρες, τα βίντεο έγιναν viral στα κοινωνικά δίκτυα, όπου οι χρήστες ζητούν μεγαλύτερη παρουσία της αστυνομίας.



Cansados de la delincuencia, habitantes del barrio El Picacho, en la comuna 6 de Medellín, retuvieron a dos presuntos ladrones, los desnudaron, los pintaron de verde y los marcaron con palabras como “rata” y “ladrón”. Los obligaron a recorrer la vía principal del sector mientras… pic.twitter.com/3MNJwawuci — PORTAL LA VERDAD (@portallaverdad_) January 9, 2026

«Πρέπει να μάθουν όλοι ποιοι είναι αυτοί οι κλέφτες, γιατί τις περισσότερες φορές τους αφήνουν ελεύθερους όταν τους συλλαμβάνει η αστυνομία» ή «Αυτό δεν έχει κανένα νόημα αν μετά δεν καταδικαστούν, πρέπει να ζητήσουμε εγγυήσεις ώστε να μην συνεχίσουν να διαπράττουν εγκλήματα», είναι μερικά από τα σχόλια που έγιναν.

Η ανασφάλεια στο Μεντεγίν

Κατά τη διάρκεια του 2025, το Μεντεγίν, πρωτεύουσα της Αντιόχεια, στην Κολομβία, κατέγραψε διακυμάνσεις στους δείκτες ανασφάλειας. Σε επίπεδο ανθρωποκτονιών, αναφέρθηκαν 211 περιπτώσεις, που σημαίνει αύξηση 15% σε σύγκριση με το 2024. Αυτή η αύξηση συνδέθηκε κυρίως με διαμάχες μεταξύ εγκληματικών οργανώσεων.

Ως θετικό στοιχείο, οι Αρχές ανέφεραν ότι οι περιπτώσεις σωματικών βλαβών μειώθηκαν κατά 20%, με 1.856 αναφορές έναντι 2.313 το προηγούμενο έτος. Οι καβγάδες μειώθηκαν επίσης κατά 22%, με 1.588 περιπτώσεις έναντι 2.034 το 2024.

Όσον αφορά τις κλοπές, παρατηρήθηκε σημαντική μείωση με το ίδιο να παρατηρείται και στις ληστείες. Κατά τη διάρκεια του 2025, οι Αρχές συνέλαβαν 8.182 άτομα για διάφορα εγκλήματα, με μέσο όρο 36 συλλήψεις την ημέρα.

Παρά ταύτα, η αίσθηση ανασφάλειας μεταξύ των κατοίκων παρέμεινε υψηλή, καθώς οι Αρχές αναγνώρισαν ότι η βελτίωση της αίσθησης ασφάλειας είναι μια πρόκληση που πρέπει να αναλάβει η διοίκηση του Federico Gutiérrez, ο οποίος έχει δηλώσει ότι ο μεγαλύτερος στόχος του είναι η πλήρης ανάκαμψη του Μεντεγίν, κάτι που αποτελεί έναν από τους λόγους για τους οποίους έχει δηλώσει ότι είναι αντίθετος στις ειρηνευτικές διαδικασίες με τις συμμορίες της περιοχής.