Τουτουντζής: Ενοχλημένος με τα σχόλια της Χριστοπούλου «Η κακοποίηση δεν επιδέχεται κανένα άλλοθι»

Συνέντευξη στο podcast Anestea έδωσε ο make up artist Παντελής Τουτουντζής και ο σύζυγός του Νάσος Τσιβγούλης και μίλησαν μεταξύ άλλων για την οικογένεια που έχουν δημιουργήσει, για το outing και τα ανεπίτρεπτα σχόλια που τους στέλνουν κατά καιρούς στα social media, αλλά και για το bullying που έχουν δεχθεί. Πιο συγκεκριμένα, το ζευγάρι αποκάλυψε ότι έχει δεχθεί μέχρι και απειλές για τη ζωή του.

«Ήρθε ένα μήνυμα «ξέρω πού είστε, πού κινείστε, θα κρεμάσω εσένα ανάποδα από το τσιγκέλι, στον Νάσο θα κάνω αυτό και στα παιδιά αυτό». Ήμουν στην Ελένη Φουρέιρα εκείνη τη στιγμή. Με έπιασε ταραχή, πήρα τον Νάσο κατευθείαν, έβαλα τα κλάματα, με πήγε η Ελένη στο σπίτι και την άλλη μέρα το πρωί πήγαμε στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Μας αντιμετώπισαν με πολλή αγάπη» ανέφερε ο Παντελής Τουτουντζής.

Η Έλενα Χριστοπούλου τοποθετήθηκε για το θέμα στην εκπομπή «Real View» λέγοντας: «Όταν ανοίγεσαι και προβάλεις τον γάμο σου, τη σχέση σου και τα πάντα σου -και καλά κάνεις από τη μία είναι δικαίωμά σου- πρέπει να περιμένουμε και τα καλά και τα κακά σχόλια. Το «θα σε κρεμάσω», θα το στείλουν και σε ένα straight ζευγάρι και σε έναν gay. Δεν έχει σημασία. Από τη στιγμή που κοινοποιείς τα πάντα, οφείλεις να γίνεσαι και δυνατός. Και σε μια παχουλή ή άσχημη γυναίκα θα απαντήσουν έτσι. Όλοι δεχόμαστε bullying. Τα κακά σχόλια υπάρχουν σε όλους».

Ιδιαίτερα ενοχλημένος ο Παντελής Τουτουντζής της απάντησε με story στο instagram.

Πήρε θέση όμως και ο Νάσος Τσιβγούλης...